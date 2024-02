Les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé jeudi après que l'inflation ait augmenté en janvier comme prévu, atténuant les craintes d'une accélération de la hausse des prix aux États-Unis et renforçant les attentes du marché selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt en juin.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3 % le mois dernier, selon le département du commerce. Les données de décembre ont été révisées à la baisse pour montrer que l'indice des prix PCE avait augmenté de 0,1 %, au lieu de 0,2 % comme indiqué précédemment.

Au cours des 12 mois précédant janvier, l'inflation des PCE a augmenté de 2,4 %, soit la plus faible augmentation en glissement annuel depuis février 2021.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 1,1 point de base à 4,637 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a glissé de 2,8 points de base à 4,246 %.

Les prix des obligations et des actions ont baissé cette semaine, le marché s'étant repositionné sur les craintes que les données PCE soient plus élevées que prévu et obligent la Fed à retarder sa première baisse de taux. Les prix des obligations évoluent inversement à leur rendement.

"Les obligations ont beaucoup baissé avant la publication des chiffres, puis elles se sont beaucoup redressées après. Les actions se sont vendues avant les chiffres et se sont ensuite fortement redressées", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie à New York.

"Tout le monde se gratte la tête, se demandant pourquoi ces grandes remontées alors que les chiffres n'étaient pas si impressionnants", a-t-il ajouté. "Ce que vous avez eu, c'est un grand nombre de couvertures de positions courtes, en d'autres termes, ce que nous voyons, c'est un resserrement et c'est aussi simple que cela.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont augmenté les attentes de la Fed pour commencer à réduire les taux en juin, pariant sur une probabilité de 64,4 %, en hausse par rapport à une probabilité de 57,0 % juste avant la publication des données PCE.

Les traders de contrats à terme ont augmenté les paris à 85,6 points de base de réductions d'ici décembre, contre 77,9 points de base avant la publication des données.

Les prix plus bas de l'énergie ont fait baisser l'inflation allemande à 2,7 % en février, selon les données de jeudi qui soutiennent les arguments pour que la Banque centrale européenne commence à réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les marchés se concentrent sur l'inflation car les décideurs politiques ont indiqué qu'une fois qu'ils seront plus confiants dans le fait que les augmentations de prix sont "durablement" sur une trajectoire descendante vers l'objectif de 2 % de la Fed, des réductions de taux s'ensuivront. La hausse de l'indice des prix à la consommation en janvier a fait craindre que l'inflation ne décélère pas.

"Je ne sais pas pourquoi, à ce stade, les gens adhèrent à l'idée d'une inflation persistante. C'est peut-être vrai, mais quelque chose doit changer", a déclaré Joe LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities à New York.

"Ces tendances sont toujours orientées à la baisse et quelque chose doit changer, au moins pour ne pas revenir aux alentours de 2 %.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 3,7 points de base pour atteindre 4,373 %.

La courbe des rendements, c'est-à-dire la différence entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, s'est établie à -39,3 points de base. La courbe est inversée depuis juillet 2022, le rendement des titres à court terme étant plus élevé que celui des titres à long terme, ce qui s'est avéré être un signe avant-coureur de récession.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,46 % pour la dernière fois.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,334 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.