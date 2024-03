Les bons du Trésor se sont redressés vendredi après que l'industrie manufacturière américaine ait continué à s'effondrer en février, malgré les signes d'un rebond, tandis que le rendement à deux ans est tombé à un plus bas de deux semaines après qu'un responsable de la Réserve fédérale ait suggéré la nécessité d'un plus grand nombre de bons du Trésor à plus court terme.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière était tombé à 47,8 contre 49,1 en janvier. C'est le 16ème mois consécutif que l'indice PMI reste en dessous de 50, ce qui indique une contraction.

L'enquête de l'ISM a montré que les stocks des clients diminuaient pour le troisième mois consécutif, ce qui est considéré comme positif pour les nouvelles commandes et la croissance de la production.

L'enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs a également été faible, les trois mesures du sentiment, des conditions actuelles et des attentes des consommateurs ayant baissé plus que prévu.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a chuté de 10,6 points de base pour atteindre 4,540 %, soit sa plus forte baisse en une seule journée depuis le 31 janvier. Le rendement de la note de référence à 10 ans a glissé de 6,6 points de base à 4,186%. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Sur la semaine, le rendement des obligations à deux ans a baissé de 16 points de base et celui des obligations à dix ans de 8,4 points de base.

"Les données ont été assez faibles, plus faibles que prévu, en particulier les chiffres de l'ISM et du sentiment des consommateurs", a déclaré Kim Rupert, directeur général des revenus fixes mondiaux chez Action Economics à San Francisco.

"Le marché s'est trop éloigné des attentes de réduction des taux de la Fed, et s'est installé dans quelque chose de plus proche de ce qu'attendait la Fed", a-t-elle ajouté. "Il ne fait donc que rebondir entre les attentes de baisse de taux. Les données d'aujourd'hui ont apporté un certain soutien à une réduction des taux d'ici juin.

Alors que l'industrie manufacturière représente environ 11 % de l'économie, l'évolution récente du marché du travail et des dépenses de consommation suggère que la croissance économique reste forte malgré la hausse des taux d'intérêt la plus agressive que la Fed ait connue depuis quarante ans.

Selon Mauricio Aguedelo, responsable des investissements à revenu fixe chez Homestead Funds à Arlington, en Virginie, le rendement des obligations à 10 ans, qui a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, a chuté à plus de 5 % en octobre, ce qui indique que l'économie s'est développée et que la lutte contre l'inflation sera plus difficile à mener.

"Vous voyez la croissance s'accélérer à nouveau parce que la stabilité des taux d'intérêt permet aux entreprises d'emprunter", a-t-il déclaré. "Cela continuera à compliquer la tâche des autorités fédérales si elles veulent réduire les taux et dans quelle mesure elles veulent être agressives dans la réduction des taux.

Les décideurs politiques ont repoussé cette année les attentes du marché quant à la date et à l'ampleur des réductions de taux de la Fed.

Le marché a mal interprété ce que le président de la Fed, Jerome Powell, essayait de communiquer en décembre lorsque les investisseurs ont vu un message dovish, a déclaré Roosevelt Bowman, stratège d'investissement principal chez Bernstein Private Wealth Management à New York.

"Ils parlaient de conditions dans lesquelles ils pourraient réduire les taux avant qu'ils n'atteignent l'objectif de 2 % et beaucoup d'investisseurs ont interprété cela comme signifiant : 'Oh, les réductions de taux sont à venir, elles seront importantes, elles seront immédiates'."

Le gouverneur de la Fed, Chris Waller, a déclenché une hausse des obligations d'État à court terme vendredi lors d'une conférence à la Booth School of Business de l'université de Chicago.

M. Waller a déclaré qu'il aimerait que la banque centrale américaine se penche sur une réinitialisation de son bilan en faveur des bons du Trésor à plus court terme, qui correspondraient mieux au taux directeur à court terme que la Fed contrôle en tant qu'outil clé de la politique monétaire.

Un tel changement augmenterait probablement l'achat de bons du Trésor à court terme.

"Les marchés tentent de digérer les données et les propos de la Fed aujourd'hui", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

"Les marchés sont un peu confus quant à ce que les données nous disent réellement. Les investisseurs ne sont pas tout à fait à l'aise pour évaluer les probabilités de réduction des taux de la Fed, et ils attendent plus d'informations."

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a baissé de 4,4 points de base pour atteindre 4,331 %.

La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, est considérée comme un signe avant-coureur de récession lorsqu'elle est inversée - ou qu'elle montre que les titres de plus courte durée sont plus élevés que ceux de plus longue durée - et s'établit à 35,6 points de base.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,446 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans était de 2,322 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction de Kirsten Donovan et Nick Zieminski)