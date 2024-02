Les rendements du Trésor américain à deux ans ont atteint leur plus haut niveau en un mois et les contrats à terme sur les Fed funds ont été fortement vendus lundi, alors que de solides données sur l'emploi et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont porté un coup aux espoirs des traders concernant des réductions imminentes des taux d'intérêt.

Ces mouvements prolongent la chute de vendredi qui a suivi des données exceptionnelles montrant que l'embauche aux États-Unis a presque doublé par rapport aux attentes du marché en janvier, que la croissance des salaires a été forte et que le taux de chômage est bas.

Les prix des contrats à terme n'impliquent plus que 16 % de chances d'une réduction en mars et un peu moins de 80 % de chances d'une réduction en mai - un mouvement considéré comme certain il y a une semaine.

Les rendements à deux ans ont augmenté de huit points de base (pb) pour atteindre 4,451 % au début des échanges en Asie, leur niveau le plus élevé depuis début janvier, avant de se stabiliser autour de 4,422 %. Les rendements à deux ans ont augmenté de 17,6 points de base vendredi, la plus forte hausse depuis neuf mois.

Les rendements à dix ans ont augmenté de quatre points de base pour atteindre 4,07 %. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

"Entre l'activité de la seconde moitié de l'année dernière qui a été forte dans l'économie américaine et les chiffres de l'emploi, cela vous indique que l'économie américaine se porte plutôt bien", a déclaré Jack Chambers, stratège principal en matière de taux à la banque ANZ à Sydney.

"Les décideurs politiques ne peuvent pas avoir la certitude que l'inflation atteindra 2 % et s'y maintiendra.

Dans une interview enregistrée avant la publication des données sur l'emploi, mais diffusée dimanche soir, M. Powell a déclaré qu'il souhaitait attendre d'être un peu plus confiant dans la baisse durable de l'inflation avant d'abaisser les taux d'intérêt.

Les attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt américains animent les marchés mondiaux depuis des mois et le dernier changement a fait grimper le dollar, entraîné des ventes sur les marchés obligataires régionaux lundi et pesé sur les contrats à terme des marchés boursiers américains.

"Le prix de la réunion de mars (de la Fed) était presque le chiffre le plus important pour les marchés, et peut-être que maintenant cela se déplace vers mai", a déclaré M. Chambers d'ANZ. (Reportage de Tom Westbrook ; Rédaction de Jamie Freed)