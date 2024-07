Les rendements des obligations du Trésor américain ont été mitigés lundi, les investisseurs attendant les directives de la banque centrale américaine et les données sur l'inflation de juin plus tard dans la semaine pour évaluer les prochaines mesures à prendre pour les obligations d'État.

Les rendements de référence à 10 ans s'établissaient à 4,269 %, en légère baisse par rapport à vendredi. Les rendements à deux ans, qui sont plus directement liés à l'évolution des attentes en matière de politique monétaire, s'établissaient à 4,618 %, contre 4,599 % vendredi.

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont fortement chuté vendredi après que les données sur l'emploi, très surveillées, ont montré un affaiblissement du marché du travail américain, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt en septembre.

Le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Sénat mardi et la Chambre des représentants mercredi pourrait donner aux investisseurs plus d'indices sur l'orientation probable des taux. Certains s'attendent à ce que M. Powell adopte un ton relativement dovish à la lumière des données récentes, après avoir déclaré dans un discours la semaine dernière que l'économie américaine était de nouveau sur la voie de la désinflation.

"Vous avez eu des données économiques moins favorables, donc je pense que, bien qu'il ne soit pas trop dovish, il sera plus dovish que hawkish à mon avis, et ensuite nous verrons ce que l'IPC apportera", a déclaré Tony Farren, directeur général chez Mischler Financial Group.

Une enquête menée par la Banque fédérale de réserve de New York auprès des consommateurs et publiée lundi a montré que l'inflation dans un an était estimée à 3 % en juin, contre une augmentation de 3,2 % attendue en mai.

La publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (IPC) de juin pourrait susciter un regain d'optimisme chez les investisseurs obligataires quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la part de la banque centrale, si l'IPC est conforme aux attentes. La probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre s'élevait à 71 % lundi, les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed pariant sur un total de deux baisses de 25 points pour l'ensemble de l'année 2024.

Les obligations d'État françaises sont tombées à leur plus bas niveau en deux semaines après que les élections de dimanche se soient soldées par un parlement sans majorité, apaisant ainsi les craintes d'une victoire de l'extrême droite.

"Une partie du risque géopolitique en Europe est tempérée et cela pourrait aider à maintenir les rendements américains sous contrôle pour le moment", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Les développements autour des élections présidentielles américaines pourraient, d'autre part, continuer à stimuler le marché des obligations d'État américaines, alors que la pression monte sur le président Joe Biden pour qu'il retire sa candidature à la réélection.

Les rendements des obligations d'État à long terme ont augmenté après la piètre performance de Joe Biden face à son rival républicain Donald Trump lors du premier débat télévisé présidentiel le mois dernier, les investisseurs anticipant des déficits budgétaires plus élevés et des politiques inflationnistes sous une éventuelle deuxième présidence Trump.

Plus précisément, la courbe comparant les rendements des différentes échéances des bons du Trésor s'est accentuée, les rendements à long terme ayant augmenté plus rapidement que les rendements à court terme.

"La réaction des investisseurs à un nouveau candidat démocrate est incertaine et dépend probablement de la personne concernée", ont déclaré les stratèges de BMO Capital Markets dans une note.

"Cela dit, comme le montre l'évolution récente des prix, l'augmentation de la probabilité que M. Trump reprenne la Maison Blanche a été un facteur de hausse des bons du Trésor, ce qui suggère que le contraire sera vrai si les démocrates présentent un autre candidat", ont-ils écrit.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements à 10 et à 2 ans, un indicateur des attentes économiques, était à 35 points de base négatifs lundi, une inversion légèrement plus profonde que vendredi.