Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mardi, inversant le ton haussier de la fin de la semaine dernière après que les banquiers centraux en Europe et aux États-Unis aient repoussé les attentes du marché concernant des réductions imminentes des taux d'intérêt.

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont augmenté sur l'ensemble de la courbe après la faiblesse des obligations européennes lundi, alors que les marchés américains étaient fermés pour cause de fête nationale.

Selon un rapport publié au cours du week-end, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que l'inflation pourrait être "en dents de scie" si la banque centrale réduisait ses taux trop tôt. Parallèlement, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que la voie du changement de politique devait être soigneusement calibrée, et non précipitée.

"Certains investisseurs pensent que dès que nous atteindrons les 2 % (d'inflation), la Fed fera marche arrière, mais ce ne sera pas tout à fait le processus de décision alors qu'ils essaient de maintenir l'inflation à un niveau bas", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede.

Mardi, les traders de contrats à terme sur les Fed funds prévoyaient plus de 150 points de base de réduction des taux cette année, mais attribuaient environ 60 % de chances à une réduction des taux en mars après le discours de M. Waller, contre environ 70 % auparavant.

Le décalage entre les attentes du marché concernant les baisses de taux et les indications de la Réserve fédérale, qui a prévu des baisses de 75 points de base en 2024, devrait continuer à provoquer des fluctuations des rendements, a déclaré Doug Huber, vice-président des stratégies d'investissement au Wealth Enhancement Group.

"Il y a la question de savoir quand les taux seront réduits et combien il y en aura... pour nous, cela nous prépare à un environnement où nous anticipons une plus grande volatilité des taux", a-t-il dit.

Bien qu'en hausse par rapport à leur clôture de la semaine dernière, les rendements ont brièvement baissé après une faible lecture mardi de l'indice Empire Manufacturing de la Réserve fédérale de New York. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note que l'indice était le plus bas de l'histoire de la série en dehors d'avril 2020, ajoutant que l'ajustement saisonnier a probablement contribué à l'importante baisse mensuelle.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté à 4,064 %, leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, après une clôture à 3,95 % la semaine dernière. Plus loin sur la courbe, les rendements à 30 ans ont augmenté à 4,305 %, leur plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Les rendements à deux ans, qui tendent généralement à refléter plus fidèlement les attentes en matière de politique monétaire, s'établissaient à environ 4,228 %, contre 4,138 % vendredi.

La courbe comparant les rendements à deux et à dix ans s'est pentifiée pour atteindre environ moins 17 points de base, soit le niveau le moins inversé depuis début novembre. Une inversion de cette partie de la courbe est généralement considérée comme un signe de récession à venir.

"La partie avant (de la courbe) se replie sur les baisses de taux potentielles", a déclaré M. Huber, du Wealth Enhancement Group. "La partie longue de la courbe se répercutera probablement aussi, mais pas aussi rapidement.