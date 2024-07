Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté lundi sur les paris croissants de Donald Trump gagnant la course présidentielle après avoir survécu à une tentative d'assassinat, ce qui, selon les analystes, pourrait potentiellement conduire à une croissance plus forte, une inflation plus élevée et une dette gouvernementale plus importante.

La courbe des rendements entre les bons du Trésor à deux ans et à 30 ans est devenue positive pour la première fois depuis janvier, les augmentations des rendements à plus long terme dépassant celles des rendements à plus court terme, tandis que l'inversion de la courbe des rendements à 2/10, très surveillée, s'est rétrécie.

"Les investisseurs considèrent qu'il y a beaucoup plus de chances que Trump devienne président", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire électorale de M. Trump s'élevaient à 67 cents, contre 60 cents vendredi, et qu'une victoire du démocrate Joe Biden s'élevait à 27 cents.

Le motif de la tentative d'assassinat de M. Trump par un tireur de 20 ans reste un mystère deux jours plus tard, le suspect ayant été abattu et le FBI n'étant pas en mesure d'identifier l'idéologie qui l'aurait poussé à s'en prendre à l'ancien président.

Thomas Simons, économiste américain chez Jefferies à New York, a déclaré que les principaux domaines du "commerce Trump" comprennent moins de réglementation, ce qui conduirait potentiellement à plus de croissance.

Une réduction des impôts stimulerait également la croissance et l'inflation. Et "le revers de la médaille de la réduction d'impôts est qu'il y aurait plus d'emprunts, ce qui pèse sur la partie longue de la courbe", a déclaré M. Simons.

L'instauration de droits de douane supplémentaires par M. Trump pourrait également accentuer les pressions sur les prix. Toutefois, pour atteindre bon nombre de ces objectifs, il faudrait que les Républicains remportent le Congrès, a déclaré M. Simons, ce qui pourrait être moins probable sous la présidence de M. Trump.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 4 points de base pour atteindre 4,229 %, tandis que les rendements à deux ans ont baissé d'un demi-point de base pour atteindre 4,4554 %.

L'inversion de la courbe des rendements du Trésor à deux ans et à 10 ans, très surveillée, s'est réduite à moins 23 points de base, la plus petite inversion depuis janvier, et l'écart entre les rendements à deux ans et à 30 ans a été légèrement positif.

Les rendements ont chuté au cours des deux dernières semaines en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux dès le mois de septembre, alors que le marché de l'emploi s'affaiblit et que l'inflation se rapproche de l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale américaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lundi que les trois chiffres de l'inflation aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de cette année "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que le rythme de l'augmentation des prix revient à l'objectif de la Fed de manière durable.

"Le discours de M. Simons correspond à peu près à ce que l'on attendait de lui. "Sa position a évolué très progressivement vers la possibilité d'une réduction des taux.

Les commentaires des responsables de la Fed cette semaine sont suivis de près avant qu'ils n'entrent dans une période de calme précédant la réunion de la Fed des 30 et 31 juillet.

Il est peu probable qu'une éventuelle victoire de Trump modifie la trajectoire de la Fed à court terme.

"La Fed doit réagir aux données qui lui parviennent, et ces dernières vont dans le sens d'une réduction en septembre", a déclaré M. Goldberg.

Les traders tablent également sur une deuxième, voire une troisième baisse des taux d'ici décembre.