Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt, et avant que le Trésor ne vende 183 milliards de dollars de nouvelles obligations.

Les rendements ont atteint leur plus haut niveau en cinq mois depuis que des pressions plus fortes que prévu sur les prix à la consommation pour le mois de mars, publiées au début du mois, ont réduit à néant les espoirs que les prix élevés de janvier et février étaient une anomalie, et ont fait naître la perspective que l'inflation pourrait rester stable pendant un certain temps.

La semaine dernière, les décideurs politiques, y compris le président Jerome Powell, se sont abstenus de donner des indications sur le moment où les taux d'intérêt pourraient être abaissés, affirmant plutôt que la politique monétaire doit rester restrictive plus longtemps.

Avec un marché du travail solide qui soutient également l'économie, la banque centrale américaine et les marchés attendent les données pour obtenir les prochains indices sur la direction à prendre.

Les marchés vont essayer de définir de nouvelles fourchettes avant les données du PIB et de la PCE en fin de semaine, mais la seule chose sur laquelle il faut se concentrer avant cela est l'offre, a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains chez TD Securities à New York.

Cette semaine, les principales données économiques seront le produit intérieur brut (PIB) jeudi et les dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi. Les données PCE devraient montrer que les prix de base ont augmenté de 0,3 % en mars pour un gain annuel de 2,7 %.

La demande de bons du Trésor sera également testée lorsque le Trésor vendra 69 milliards de dollars de bons à deux ans mardi, 70 milliards de dollars de bons à cinq ans mercredi et 44 milliards de dollars de bons à sept ans jeudi.

La récente hausse des rendements pourrait toutefois rendre le marché vulnérable à un retour en force si les données économiques sont décevantes.

Les marchés sont un peu trop enthousiastes à l'égard des données économiques ces derniers temps, a déclaré M. Goldberg. Le risque pour les marchés est cependant que, alors que nous avons défini ces nouvelles fourchettes, toute faiblesse des données économiques pourrait en fait inverser les mouvements récents de manière assez violente.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont augmenté de deux points de base pour atteindre 4,639 %. Ils se maintiennent juste en dessous du niveau de 4,696 % atteint le 16 avril, qui, s'il était dépassé, serait le plus élevé depuis le début du mois de novembre. Les rendements à deux ans ont peu varié au cours de la journée, à 4,976 %. Ils ont atteint 5,012 % le 11 avril, leur plus haut niveau depuis la mi-novembre.

L'inversion de la courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est réduite de trois points de base pour atteindre moins 34 points de base.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds ne prévoient que 40 points de base d'assouplissement cette année et considèrent que la première réduction sera probablement effectuée en septembre ou en novembre. Ils avaient précédemment prévu trois baisses de taux de 25 points de base cette année, à partir de juin.

Les responsables de la Fed se trouvent actuellement dans une période d'interdiction avant la réunion du 30 avril ou du 1er mai.

Les inquiétudes liées à la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient restent un joker qui pourrait stimuler la demande de bons du Trésor et faire baisser les rendements.

Au moins cinq roquettes ont été lancées dimanche depuis la ville irakienne de Zummar en direction d'une base militaire américaine dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité irakiennes et un responsable américain. (Reportage de Karen Brettell ; Rédaction d'Andrea Ricci)