Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé lundi, ceux des obligations de référence à 10 ans tombant à leur plus bas niveau depuis deux semaines, alors que les investisseurs attendent la réunion de politique générale de la Réserve fédérale de cette semaine, au cours de laquelle la banque centrale devrait signaler le début de son cycle de réduction des taux d'intérêt en septembre.

Les rendements des obligations américaines à cinq et sept ans, le "ventre de la courbe", sont tombés à leur plus bas niveau depuis le mois de mars. Les investisseurs ont acheté ces échéances, en particulier les obligations à cinq ans, au cours des dernières semaines, convaincus que le taux des fonds fédéraux à long terme allait augmenter. Cela reflète les attentes selon lesquelles le cycle d'assouplissement imminent de la Fed sera superficiel.

Les obligations américaines à cinq ans sont perçues comme ayant un prix plus élevé que les bons du Trésor à dix ans, lorsque la Fed commencera à réduire ses taux.

Les acteurs du marché estiment que le taux final de la Fed se situe entre 3 % et 3,5 %, car la banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt à 5,25 %-5,50 % pour une huitième réunion consécutive cette semaine.

Selon les calculs de LSEG, le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains a entièrement intégré une baisse des taux en septembre, avec environ 68 points de base de réductions cette année. Cela signifie que deux baisses de 25 points de base chacune sont attendues, avec une probabilité croissante d'une troisième en 2024.

"Les attentes des investisseurs se sont vraiment consolidées autour d'une absence de réduction des taux cette semaine et d'une réduction des taux prévue lors de la prochaine réunion", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux chez U.S. Bank Asset Management, à Minneapolis, citant une inflation en baisse et un marché de l'emploi qui ralentit progressivement.

"Les prix des actifs confirment cette décélération progressive et plus large, ce qui nous incite à nous concentrer sur les baisses de taux d'intérêt au niveau mondial.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence à 10 ans a glissé de 3,3 points de base à 4,167 % après avoir atteint un creux de deux semaines à 4,151 %.

Les rendements des obligations américaines à 30 ans ont baissé de 3,7 points de base à 4,419%.

La courbe des rendements américains à deux ans/10 ans, largement suivie, a accentué son inversion, ou s'est aplatie à moins 22 points de base, les investisseurs ayant dénoué les opérations de pentification mises en place avant la réunion de la Fed.

Les opérations "steepener", qui consistent à augmenter les positions longues sur la partie la plus courte de la courbe tout en réduisant l'exposition aux échéances plus longues, sont populaires lorsque la Fed s'engage dans un cycle d'assouplissement. Les investisseurs achètent la partie courte de la courbe en pensant que les rendements ont atteint leur maximum et que la Fed ne relèvera plus les taux.

Le rendement des obligations américaines à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a peu varié, s'établissant à 4,383 %.

Le rendement des obligations américaines à cinq ans a baissé de 2,3 points de base à 4,059 %, tandis que le rendement des obligations à sept ans a baissé de 3,4 points de base à 4,09 %.

Entre-temps, l'annonce de remboursement du Trésor américain mercredi devrait suivre le modèle de mai, lorsqu'il a déclaré qu'il avait l'intention de maintenir la taille des adjudications pour les billets et les obligations américains au cours des prochains trimestres.

Toutefois, Kim Rupert, directrice générale d'Action Economics pour les revenus fixes, a déclaré dans un blog lundi que les responsables pourraient suggérer la nécessité d'augmentations futures, compte tenu du déficit budgétaire massif et de l'explosion des coûts du service de la dette.

Elle s'attend à ce que le Trésor continue à augmenter les volumes de bons pour répondre aux besoins de financement à court terme.