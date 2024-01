Les rendements des bons du Trésor ont baissé jeudi, les investisseurs augmentant les prix suite à l'annonce d'une croissance de l'économie américaine plus rapide que prévu au quatrième trimestre, alors que les données ont montré que le rythme de l'inflation restait en bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% de la Réserve Fédérale.

Le produit intérieur brut américain a augmenté de 3,3% en rythme annualisé au dernier trimestre, a indiqué le Bureau d'analyse économique du département du Commerce, un taux de croissance étonnamment plus rapide que le taux de 2,0% prévu par les économistes interrogés par Reuters.

Pourtant, les pressions inflationnistes se sont atténuées, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) n'ayant augmenté que de 1,7 % au cours des trois derniers mois, contre 2,6 % au troisième trimestre.

Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse de leur prix, ont baissé. Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 7,4 points de base pour atteindre 4,304 %. Le rendement des obligations de référence à 10 ans a baissé de 5,6 points de base pour atteindre 4,122 %.

Le rapport a déconcerté certains économistes, car une forte croissance et un ralentissement de l'inflation sont contradictoires.

"Je pense que cette combinaison de données est très, très inhabituelle et qu'elle n'est pas susceptible d'être maintenue", a déclaré Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies à New York.

"Soit l'inflation va reprendre, soit la croissance va ralentir. Je ne comprends tout simplement pas comment l'économie peut continuer avec cette histoire de désinflation parfaite, idéale, immaculée."

Le revenu intérieur brut réel n'a pas suivi le rythme de croissance du PIB, ce qui suggère que l'économie n'est peut-être pas aussi forte qu'elle le paraît, a déclaré Joe Lavorgna, économiste en chef pour les États-Unis à New York chez SMBC Group.

En outre, les dépenses publiques massives maintiennent la demande à un niveau plus élevé qu'elle ne l'aurait été autrement, a-t-il déclaré dans une note.

Les attentes selon lesquelles la Fed réduira ses taux d'intérêt en mars sont passées de 41,2 % mercredi à 47,4 %, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Plus tôt, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés à un niveau record de 4 %, comme prévu. Les rendements obligataires ont plongé, les investisseurs ayant parié que la BCE se trompait à la fois sur les perspectives de croissance et d'inflation et qu'elle procéderait à cinq baisses de taux à partir du début du printemps.

Les rendements des obligations ont chuté au début de la conférence de presse de la BCE, alors que le marché américain tentait de suivre le rythme, a déclaré Tom di Galoma, directeur général et co-responsable du négoce des taux d'intérêt mondiaux chez BTIG.

La Fed devrait maintenir son taux cible inchangé à 5,25 %-5,50 % lors de la réunion des décideurs politiques la semaine prochaine.

Le département du Trésor a vendu pour 41 milliards de dollars d'obligations à sept ans à un taux élevé de 4,109 %, les négociants principaux en prenant 13,9 %.

"Chaque fois que les courtiers prennent moins de 15 %, c'est un très bon signe qu'il y a beaucoup de demande", a déclaré M. di Galoma.

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a baissé de 4,2 points de base à 4,372%.

La différence entre les rendements des obligations à deux et à dix ans s'est encore aplatie pour atteindre -18,3 points de base. La courbe est inversée depuis juillet 2022, le rendement des titres à court terme étant supérieur à celui des titres à long terme, ce qui s'est avéré être un signe avant-coureur de récession.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,272 % pour la dernière fois.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans était pour la dernière fois de 2,282 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction de Richard Chang et Nick Zieminski)