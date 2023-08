Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans dans les échanges asiatiques mardi, aidé par une série de données économiques américaines solides qui renforcent l'idée que la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,366 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2007, avant de retomber à 4,334 %.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans est resté stable à 4,455 %, juste en dessous d'un pic de 12 ans de 4,474 % atteint au cours de la nuit.

Les bons du Trésor ont été vendus au cours des dernières semaines après que les ventes au détail et d'autres données aient souligné la résilience de l'économie américaine. Ce phénomène, conjugué à la baisse de l'inflation, a atténué les craintes d'une récession imminente.

"Le marché obligataire est instable et les investisseurs auront besoin d'un peu de temps pour comprendre où vont les rendements élevés", a déclaré Gary Dugan, CIO chez Dalma Capital.

M. Dugan a déclaré qu'une réaccélération de la croissance mondiale malgré une inflation de base élevée pousse les investisseurs à envisager des niveaux de taux d'intérêt à long terme qui étaient "impensables auparavant".

"Nous pensons qu'il existe de bons arguments pour expliquer qu'un rendement de 5 % sur les obligations américaines à 10 ans est tout à fait possible.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,3 point de base à 5,005 %.

Lors de sa réunion de juillet, la Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %, les investisseurs s'attendant généralement à ce que ce soit la dernière mesure prise par la banque centrale dans le cadre d'une campagne agressive de relèvement des taux sur 16 mois. Avec peu d'événements économiques cette semaine, tous les regards sont tournés vers le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, où le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi après le début de la conférence jeudi. Les investisseurs craignent que Powell n'adopte une position hawkish dans le sillage de données économiques solides.