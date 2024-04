Les bons du Trésor américain se sont fortement redressés alors que les nouvelles d'explosions en Iran et d'un possible tir de missile israélien ont poussé les investisseurs à se précipiter vers des actifs sûrs dans les échanges de vendredi matin en Asie.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de plus de 10 points de base à 4,5384%, récupérant une grande partie des ventes de la semaine. Les rendements à deux ans ont baissé de 9 points de base à 4,8985%.

Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent.

L'agence de presse iranienne Fars a déclaré que des explosions ont été entendues près de l'aéroport de la ville centrale d'Isfahan. Des missiles israéliens ont frappé un site en Iran, a rapporté ABC News, citant un responsable américain.

"Il s'agit d'un commerce refuge", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef de Mizuho pour l'Asie en dehors du Japon, à Singapour.

"Le mouvement du Trésor s'explique également par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de tactique, mais aussi de peur, et la peur a tendance à avoir un impact sur la croissance et la demande.

Le pétrole, l'or et le dollar ont fortement augmenté sur d'autres marchés et les obligations souveraines en Asie se sont redressées. Les rendements des obligations d'État japonaises à dix ans ont chuté de quatre points de base, leur plus forte baisse depuis le début de l'année. (Reportage de Tom Westbrook, édition de Shri Navaratnam)