Les bons du Trésor américain se sont fortement redressés, les informations faisant état d'une attaque israélienne contre l'Iran ayant poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs sûres vendredi.

Les rendements de référence à 10 ans ont chuté de 15 points de base à 4,4960%, avant de se stabiliser autour de 4,5653%, car il n'y avait pas d'indication immédiate de dommages significatifs.

Les rendements à deux ans sont passés sous la barre des 4,9 % et ont baissé de quatre points de base à 4,9471 %. Les rendements baissent lorsque les prix des obligations augmentent et les obligations du Trésor sont considérées comme sûres car les investisseurs sont convaincus que le gouvernement américain honorera le coupon et remboursera le principal.

Ces mouvements laissent les rendements en hausse pour la semaine, mais la forte chute des marchés obligataires due à l'inquiétude suscitée par la persistance de l'inflation s'est atténuée.

Israël a lancé une attaque sur le sol iranien, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la situation. La télévision d'État iranienne a déclaré que trois drones avaient été détruits dans le ciel nocturne au-dessus d'Ispahan.

"Il s'agit d'un marché refuge", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef de Mizuho pour l'Asie hors Japon, à Singapour.

"Le mouvement du Trésor peut également s'expliquer parce qu'il ne s'agit pas seulement de tactique, mais aussi de peur, et la peur a tendance à avoir un impact sur la croissance et la demande.

Le pétrole, l'or et le dollar ont fortement augmenté sur d'autres marchés à l'annonce de l'attentat, avant de redescendre à leur plus haut niveau. Les rendements des obligations d'État japonaises à dix ans ont chuté de 3,5 points de base, leur plus forte baisse depuis février. (Reportage de Tom Westbrook, édition de Shri Navaratnam)