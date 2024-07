Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre mois, mardi, en raison des attentes de la Réserve fédérale qui se rapproche d'une baisse des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor ont chuté ce mois-ci alors que la baisse des chiffres de l'emploi et le ralentissement de l'inflation augmentent les chances d'une réduction des taux d'intérêt en septembre. Les traders tablent désormais sur deux, voire trois, baisses de taux d'ici décembre.

"La Fed a vu beaucoup plus de données encourageantes, à la fois sur le marché du travail et du côté de l'inflation, ce qui a permis au marché d'évaluer un cycle d'assouplissement de la Fed un peu plus agressif", a déclaré Zachary Griffiths, stratège principal pour les titres de qualité supérieure chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lundi que les trois chiffres de l'inflation américaine au cours du deuxième trimestre de cette année

"ajoutent quelque peu à la confiance"

que le rythme de la hausse des prix se rapproche durablement de l'objectif de la Fed, des remarques qui suggèrent qu'une baisse des taux d'intérêt n'est peut-être plus très loin.

Le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, a déclaré mardi que les données récentes suggèrent que l'inflation

continuer à baisser

à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

La baisse des rendements observée mardi s'explique par le fait que les opérateurs évaluent la possibilité d'une politique plus inflationniste si Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine de novembre. Des données solides sur les ventes au détail pour le mois de juin ont aussi brièvement atténué le mouvement.

Les ventes au détail américaines sont restées inchangées en juin et la tendance sous-jacente est forte, ce qui pourrait stimuler les estimations de croissance économique pour le deuxième trimestre.

"Vous devez équilibrer (les attentes de réduction des taux) avec les inquiétudes concernant les rendements plus élevés/la courbe plus raide avec une victoire de Trump et les ventes au détail qui pourraient couper l'herbe sous le pied de la croissance plus faible, plus de désinflation, un meilleur équilibre sur le marché du travail", a déclaré M. Griffiths.

Trump est considéré comme le candidat le plus susceptible de remporter l'élection après avoir survécu à une tentative d'assassinat samedi. Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les paris sur une victoire de Trump s'élevaient à 69 cents, contre 60 cents vendredi, et que ceux sur une victoire de Joe Biden s'élevaient à 24 cents.

Les analystes ont déclaré qu'une victoire de Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation en raison des politiques potentielles, notamment des réductions d'impôts et une augmentation des droits de douane.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de 6 points de base à 4,167 %, leur niveau le plus bas depuis le 13 mars.

Les rendements à deux ans ont baissé d'un demi-point de base à 4,447 % et ont atteint 4,409 %, leur plus bas niveau depuis le 8 mars.

L'inversion de la courbe des rendements du Trésor à deux ans et à 10 ans, très surveillée, s'est élargie à moins 28 points de base après avoir atteint moins 22 points de base lundi, soit la plus faible inversion depuis janvier.

L'écart entre les rendements à deux ans et à 30 ans était de moins 7 points de base, après être devenu positif lundi pour la première fois depuis janvier.

Le Trésor vendra 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans mercredi et 19 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) jeudi.