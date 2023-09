Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont baissé vendredi, après que les commentaires d'une série de responsables de la Réserve fédérale aient indiqué une pause dans le cycle de hausse des taux de la banque centrale, mais les rendements étaient toujours en voie d'un gain hebdomadaire.

Les commentaires récents de l'ensemble des responsables de la Fed ont indiqué que la banque centrale se contenterait de maintenir les taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire les 19 et 20 septembre, mais qu'elle n'était pas prête à déclarer que la guerre contre l'inflation était terminée. Les investisseurs auront un nouvel aperçu des pressions sur les prix la semaine prochaine avec la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) mercredi.

"Ces niveaux de rendement ont été très attrayants pour les gens, en particulier à l'extrémité avant de la courbe, mais la plupart des gens sont des investisseurs à long terme et ils savent au fond d'eux que le rendement élevé des liquidités pourrait s'avérer temporaire et que s'ils veulent obtenir un rendement élevé bloqué à long terme, vous devez aller plus loin", a déclaré Robert Tipp, stratège en chef des investissements et responsable des obligations mondiales chez PGIM Fixed Income à Newark, dans le New Jersey.

"Le degré d'incertitude quant à l'évolution de la situation est plus élevé, mais dans l'ensemble, je dirais que les fondamentaux ont soutenu l'idée que la Fed est en fin de cycle, ce qui, d'une manière ou d'une autre, soutient l'idée que les taux seront proches d'un pic."

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a perdu 1 point de base vendredi, à 4,256 %. Le rendement à 10 ans est en hausse d'environ 9 points de base pour la semaine, ce qui constituerait son gain le plus important depuis environ un mois.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 2 points de base à 4,332 %.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 93 % des investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux lors de la prochaine réunion, contre 92 % il y a un jour.

Les rendements ont fortement augmenté en début de semaine, alors qu'un afflux important d'offres de la part des entreprises a réduit la demande et que des données économiques plus solides que prévu ont fait craindre que la Fed ne dispose d'une marge de manœuvre pour continuer à augmenter ses taux.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 72,4 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,978 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,312 %, après avoir clôturé à 2,283 % jeudi.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,335 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.