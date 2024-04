Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi, les investisseurs s'interrogeant sur l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt que la Réserve fédérale sera en mesure d'opérer cette année après la publication, la semaine dernière, d'un solide rapport sur l'emploi au mois de mars.

Les rendements, qui évoluent en sens inverse des prix, ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis novembre.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de près de cinq points de base à 4,424 % après avoir atteint un sommet intrajournalier de 4,464 %. Les rendements à deux ans, qui reflètent plus étroitement les attentes en matière d'évolution des taux d'intérêt, ont augmenté de plus de cinq points de base à 4,788 % et les rendements à 30 ans ont augmenté d'environ deux points à 4,553 %.

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux pariaient sur un total de 62 points de base de réduction des taux cette année, les plus petites attentes de réduction des taux pour 2024 depuis octobre de l'année dernière, en baisse par rapport aux 150 points de base en janvier. La perspective d'une première baisse de 25 points de base en juin avait une probabilité de 49 %, contre 57 % il y a une semaine, selon les données du CME Group.

"Le marché continue de se demander si la Fed aura les preuves convaincantes nécessaires pour réduire les taux directeurs", ont écrit les analystes de BMO Capital Markets dans une note.

"Le rapport sur l'emploi de vendredi n'a pas offert beaucoup d'éléments pour suggérer que (le président de la Fed Jerome) Powell devrait avoir l'urgence d'entamer le processus de normalisation", ont-ils ajouté.

Une partie de la hausse des rendements est également due aux ventes des investisseurs en crédit des fonds spéculatifs afin d'acheter plus de protection en cas de nouvelle hausse des rendements, a déclaré Tom di Galoma, coresponsable du négoce des taux mondiaux chez BTIG.

"Je pense que les fonds de crédit ont été les plus gros vendeurs, pour couvrir leur risque de taux d'intérêt", a-t-il déclaré.

À l'avenir, une hausse des rendements de référence à 10 ans à 4,5 %-4,55 % serait un niveau auquel les acheteurs se manifesteraient probablement, a-t-il ajouté.

Compte tenu de la vigueur persistante de l'économie, certains responsables de la Fed ont récemment indiqué qu'il n'était pas urgent d'adopter une position monétaire moins restrictive, la gouverneure de la Réserve fédérale Michelle Bowman ayant déclaré la semaine dernière que de nouvelles hausses pourraient même être envisagées si les pressions sur les prix ne s'atténuaient pas davantage.

D'autre part, Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago

a déclaré lundi

la Fed doit évaluer combien de temps encore elle peut maintenir sa politique de taux d'intérêt actuelle sans nuire à l'économie.

Sur le front de l'inflation, un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York a montré lundi que les attentes des Américains en matière d'inflation pour un an sont restées inchangées d'un mois sur l'autre en mars, à 3 %, mais que le niveau d'inflation attendu dans trois ans a augmenté, passant de 2,7 % en février à 2,9 %.

Cette semaine, les investisseurs examineront l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars, qui sera publié mercredi, afin d'évaluer les chances d'une réduction des taux d'intérêt cette année. Par ailleurs, le Trésor vendra aux enchères des titres à trois, dix et trente ans, respectivement mardi, mercredi et jeudi, ce qui pourrait accroître la pression sur les prix des obligations.

Un rebond de l'inflation globale d'une année sur l'autre en mars "pourrait inciter les responsables de la Fed et d'autres à reprendre le refrain "Pourquoi se précipiter ?", a déclaré David Kelly, stratégiste mondial en chef chez J.P. Morgan Asset Management, dans une note.

Les stratèges de Barclays ont écrit dans une note qu'ils restaient à court de bons du Trésor à 10 ans.

"Nous pensons que tout cycle d'assouplissement en réponse à une baisse de l'inflation devrait être moins profond que prévu, car l'économie américaine se porte bien avec des taux réels élevés", ont-ils déclaré.