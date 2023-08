Les rendements du Trésor américain ont atteint un nouveau pic de 16 ans dans les échanges asiatiques mardi, alors que la déroute du marché obligataire est entrée dans sa sixième semaine, poussant à la hausse les coûts d'emprunt à travers le monde et faisant pression sur toutes les devises offrant des rendements inférieurs.

Un premier mouvement de vente a permis aux rendements des obligations américaines à 10 ans d'atteindre 4,366 %, des niveaux inégalés depuis novembre 2007, avant qu'un nombre suffisant d'acheteurs ne se manifestent pour les stabiliser à 4,342 %.

Les rendements ont augmenté de 38 points de base depuis le début du mois, ce qui oblige les emprunteurs du monde entier à payer davantage pour rester compétitifs par rapport à l'indice de référence mondial.

Gary Dugan, directeur des investissements chez Dalma Capital, a averti que la ré-accélération de la croissance mondiale, combinée à une inflation de base élevée, poussait les investisseurs à envisager des niveaux de taux à long terme qui étaient "impensables auparavant".

"Nous pensons qu'il existe de bons arguments pour expliquer qu'un rendement de 5 % sur les obligations américaines à 10 ans est tout à fait possible", a-t-il averti.

La déroute reflète en partie une série de nouvelles économiques américaines étonnamment optimistes qui ont conduit les marchés à revoir à la baisse leurs attentes en matière d'assouplissement de la politique monétaire l'année prochaine.

Les contrats à terme impliquent désormais 98 points de base de réduction des taux en 2024, contre 130 points de base il y a quelques semaines.

Washington doit également emprunter de plus en plus pour financer son déficit budgétaire de 1 600 milliards de dollars, et les prêteurs exigent des rendements supérieurs à l'inflation.

En conséquence, les rendements réels des bons du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation, ou TIPS, ont augmenté de 36 points de base jusqu'à présent ce mois-ci pour dépasser 2,0 % pour la première fois depuis 2009.

Les gouvernements ne sont pas les seuls à devoir payer plus cher pour emprunter.

"Alors que nous pensons qu'une économie américaine forte ne devrait pas être un mauvais résultat pour les actions, les inquiétudes concernant les coûts d'emprunt probablement beaucoup plus élevés pour les entreprises semblent compenser toute répercussion positive potentielle sur les bénéfices des entreprises", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note.

Le yen japonais et le yuan chinois, à faible rendement, sont également touchés par cette situation, alors qu'ils s'approchent de leurs plus bas niveaux plurimensuels par rapport au dollar américain.

Pékin serait déjà intervenu pour soutenir sa monnaie, tandis que les marchés craignent une intervention japonaise si le dollar menace les 150 yens.

Alan Ruskin, responsable de la stratégie de change pour le G10 à la Deutsche Bank, estime que le changement de perspective concernant les taux américains devrait entraîner une nouvelle hausse du dollar.

"Les États-Unis ont délaissé les craintes de récession au profit d'un plus grand nombre de possibilités de non-atterrissage", explique-t-il. "Cela inclut la possibilité d'un taux terminal plus élevé, ou d'un plateau plus long proche des taux maximums qui est positif pour le dollar par rapport aux monnaies du G10 et des pays émergents.