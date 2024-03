Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines lundi, les traders attendant la réunion de la Réserve fédérale cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux cette année.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont atteint 4,348 %, en hausse de près de 5 points de base sur la journée et au plus haut depuis le 23 février. Les rendements se rapprochent de leur plus haut niveau de février, à savoir 4,354 %.

Les rendements à deux ans ont atteint 4,751 %, leur plus haut niveau depuis le 23 février. Ils ont atteint 4,759 % le mois dernier.

L'inversion de la courbe des taux entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est réduite de 2 points de base pour atteindre moins 40 points de base.

Le marché se concentre sur la réunion de deux jours de la Fed, mardi et mercredi. On s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux, l'attention du marché se portant sur la mise à jour des projections économiques et des taux d'intérêt des décideurs politiques.

"Je pense que le point de données le plus important sera la réunion de la Fed, et ce qu'ils montrent dans le résumé des projections économiques pour guider le marché dans leurs réflexions sur les données du premier trimestre", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains à la Société Générale.

Les rendements ont augmenté chaque jour de la semaine dernière à la suite de la publication de données économiques solides. Le 12 mars, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % le mois dernier, principalement en raison de l'augmentation des coûts de l'essence et du logement. L'indice des prix à la production (IPP) publié jeudi a également dépassé les prévisions, augmentant de 0,6 % en février contre 0,3 % attendu.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds ont depuis réduit les paris sur une baisse des taux de la Fed d'ici juin à 54 %, contre 59 % vendredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Il semble qu'une grande partie de la rue s'oriente vers une diminution des baisses de taux de la Fed cette année", a déclaré Natalie Trevithick, responsable de la stratégie de crédit "investment grade" chez le gestionnaire d'actifs Payden & Rygel. "On peut se demander pourquoi nous avons chuté de manière aussi spectaculaire au quatrième trimestre, alors que tout était si solide. Je pense donc que nous sommes allés trop loin, trop vite, et que nous revenons un peu en arrière."

Le calendrier des données économiques est peu chargé cette semaine, en raison de la réunion de deux jours de la Fed. Les chiffres des mises en chantier et des permis de construire de février seront publiés mardi, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage de la semaine dernière et les indices des directeurs d'achat des services et de l'industrie manufacturière américains seront publiés jeudi.

Les données solides de la semaine dernière ont été renforcées lundi par l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders, qui a montré que la confiance des constructeurs a augmenté en mars pour le quatrième mois consécutif en raison de la forte demande des acheteurs, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis juillet.

Le département du Trésor américain a vendu aux enchères 76 milliards de dollars de bons à 13 semaines et 70 milliards de dollars de bons à 26 semaines. L'adjudication à 13 semaines a atteint un ratio de couverture de 2,81 fois, tandis que l'adjudication à 26 semaines a atteint un ratio de couverture de 2,76 fois.

Le Trésor organisera mardi des adjudications pour 75 milliards de dollars de bons à 42 jours, 46 milliards de dollars de bons à 52 semaines et 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans.