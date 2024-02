Les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi et les rendements à deux ans ont atteint un plus haut de près de deux mois avant les données clés sur l'inflation attendues la semaine prochaine, se remettant d'une brève baisse après que les révisions des données sur l'inflation de la fin de l'année dernière aient été relativement modestes.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier, publié mardi, fournira les prochains indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale devrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les données sur l'emploi de la semaine dernière, qui ont montré que les employeurs ont créé plus d'emplois que prévu le mois dernier et que les salaires ont augmenté plus que jamais depuis près de deux ans, ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une hausse surprise des pressions sur les prix.

Toutefois, si les données montrent que l'inflation continue à se modérer, la Fed pourrait être davantage convaincue qu'elle peut réduire ses taux.

Le marché essaie encore de se faire une idée de l'ampleur et de la rapidité de la baisse des taux d'intérêt par la Fed, et je pense qu'une baisse de l'IPC la semaine prochaine contribuerait certainement à encourager la Fed à contrôler l'inflation, a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains chez TD Securities à New York.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont atteint 4,195 %, leur plus haut niveau depuis le 25 janvier. Les rendements à deux ans ont atteint 4,499 %, leur plus haut niveau depuis le 13 décembre.

L'inversion de la courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans a peu changé au cours de la journée, à moins 30 points de base.

Les rendements ont brièvement chuté après que les données plus tôt dans la journée de vendredi aient montré que les prix à la consommation mensuels aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en décembre, mais que l'inflation sous-jacente est restée un peu plus élevée. L'indice a également augmenté un peu plus que prévu en octobre et en novembre.

Les révisions ont été suivies de près car l'année dernière, les nouveaux calculs de l'inflation des prix à la consommation ont montré que les prix augmentaient plus que prévu à la fin de l'année 2022.

D'un mois sur l'autre, les tendances inflationnistes ne changent pas autant que l'année dernière. Il semble que les révisions aient été un peu plus modestes cette fois-ci, a déclaré M. Goldberg.

Les responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont déclaré cette semaine qu'ils voulaient voir plus de preuves que l'inflation continuerait à diminuer avant de réduire les taux.

Les données de l'IPC de mardi devraient montrer que l'inflation globale a augmenté de 0,2 % au cours du mois, tandis que les prix de base ont augmenté de 0,3 %.

Les données sur les ventes au détail attendues jeudi seront également surveillées pour connaître la force du consommateur et le taux de croissance depuis le début de l'année.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 18 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 64 % il y a un mois, et à 58 % la probabilité d'une baisse des taux d'ici mai.