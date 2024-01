Les bons du Trésor américain ont maintenu une tendance baissière vendredi, le marché digérant une série de données économiques solides et se préparant à la perspective d'une réduction des taux d'intérêt moins imminente que beaucoup l'avaient espéré.

Les rendements des bons du Trésor, qui évoluent en sens inverse des prix, ont augmenté ces derniers jours, les responsables de la banque centrale s'opposant aux attentes du marché d'un passage rapide à des taux plus bas. Les données de cette semaine ont également montré que l'activité économique américaine reste solide malgré des taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis des décennies, ce qui suggère que les décideurs de la Réserve fédérale ne se précipiteront pas pour adopter une politique plus accommodante.

Le moral des consommateurs américains s'est amélioré en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2021, grâce à l'optimisme concernant les perspectives d'inflation et les revenus des ménages, selon l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs, publiée vendredi.

Les prévisions d'inflation à un an de l'enquête sont tombées à 2,9 % ce mois-ci, contre 3,1 % en décembre. Les perspectives d'inflation à cinq ans sont tombées à 2,8 %, contre 2,9 % le mois précédent.

Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme a montré vendredi que les opérateurs parient sur une réduction des taux d'intérêt à partir de mai, la probabilité d'une réduction en mars tombant sous la barre des 50 %, contre 77 % la semaine dernière, selon les données du CME Group. Depuis la fin de l'année dernière, les opérateurs parient sur une baisse des taux d'intérêt en mars, après que les responsables politiques de la Fed ont indiqué qu'ils réduiraient probablement les taux d'intérêt en 2024.

"Le marché est dépendant des données et c'est ce qui a été le moteur du marché et de la volatilité", a déclaré George Catrambone, responsable des titres à revenu fixe du groupe DWS.

"Pour le moment, une plus grande résilience des données continuera à repousser les projections de réductions en mars", a ajouté M. Catrambone.

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les réductions de taux commencent au troisième trimestre. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré vendredi que la Fed avait encore besoin de plusieurs semaines de données sur l'inflation avant de procéder à une quelconque réduction.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans étaient à 4,145%, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un mois et enregistrant leur plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre.

Les rendements à deux ans, qui tendent à refléter plus étroitement les attentes en matière de politique monétaire, ont augmenté d'environ cinq points de base pour atteindre 4,408 %, leur plus haut niveau en deux semaines. Les hausses hebdomadaires des rendements à deux ans sont les plus importantes depuis le mois de mai de l'année dernière.

Plus loin sur la courbe, les rendements à 30 ans ont atteint un sommet intrajournalier de 4,403 % vendredi, leur plus haut niveau depuis le début du mois de décembre.

La courbe comparant les rendements des deux échéances était à moins 27 points de base - plus plate, ou plus inversée, que jeudi.

Les inversions de courbe se produisent lorsque les obligations à court terme rapportent plus que les obligations à plus long terme. La partie 2/10 de la courbe, qui est inversée depuis juillet 2022, est surveillée de près par les investisseurs, car les inversions ont toujours précédé les récessions.

"L'économie n'est peut-être pas encore sortie d'affaire en ce qui concerne un atterrissage brutal. Une certaine prudence peut être justifiée", a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities à New York.

Une courbe de rendement inversée a tendance à s'inverser et à devenir sensiblement positive peu avant ou au début de la récession, a déclaré M. LaVorgna dans une note.