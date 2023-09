Les rendements des obligations du Trésor américain étaient en hausse lundi, le rendement de référence à 10 ans ajoutant à trois semaines consécutives de gains sur les attentes de la Réserve fédérale américaine de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés pendant plus longtemps que prévu initialement.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi que le maintien de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale constituait un risque plus important que le ralentissement de l'économie par la politique rigoureuse de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 10 points de base à 4,542 % après avoir atteint 4,533 %, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007.

"Ce que vous voyez depuis quelques mois et qui a été remis en évidence la semaine dernière, c'est que le marché s'habitue aux données économiques et y prête attention, et l'idée que l'économie peut se débrouiller toute seule avec les taux actuels commence à faire son chemin", a déclaré Jim Barnes, directeur des revenus fixes chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.

Le raisonnement de base au cours des deux derniers mois a été assez cohérent, à savoir que le marché continue de se positionner pour un environnement de type "plus élevé pour plus longtemps".

La semaine dernière, Goldman Sachs a repoussé ses prévisions de baisse des taux de la Fed du deuxième trimestre de l'année prochaine au quatrième trimestre de 2024.

Les attentes d'une nouvelle hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de novembre ont diminué à 21,1 %, contre 34,1 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 13 points de base pour atteindre 4,656 %.

Les données économiques ont été peu nombreuses lundi, mais les investisseurs auront accès à plusieurs données sur le marché du logement cette semaine, ainsi qu'à la lecture finale du produit intérieur brut du deuxième trimestre et des dépenses de consommation personnelle.

Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 59,1 points de base, son niveau le plus élevé depuis environ quatre mois.

"Essentiellement, la courbe de rendement va commencer à évaluer une récession, c'est généralement ce qui se produit lorsque la courbe de rendement se raidit autant qu'elle le fait", a déclaré Tom di Galoma, co-responsable du négoce des taux d'intérêt mondiaux chez BTIG à New York.

"Vous avez eu le grand mouvement d'inversion, nous avons été inversés pendant 15 à 18 mois, et maintenant la courbe se raidit, et c'est un peu parce que l'extrémité longue a juste cédé à des taux plus élevés.

L'offre sur le marché augmentera cette semaine lorsque le Trésor vendra aux enchères 48 milliards de dollars d'obligations à deux ans mardi, 49 milliards de dollars d'obligations à cinq ans mercredi et 37 milliards de dollars d'obligations à sept ans jeudi.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 1 point de base pour atteindre 5,131 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,317 %, après avoir clôturé à 2,316 % vendredi, son niveau le plus bas depuis environ une semaine.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,371 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne de 2,4 % par an au cours de la prochaine décennie.