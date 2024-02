* Les demandes d'allocations chômage diminuent au cours de la dernière semaine.

* L'activité commerciale américaine se modère en février

* Les ventes de logements existants atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois en janvier

* Les chances d'une baisse des taux en juin tombent à 66% contre 75% mercredi

* Le président de la Fed, M. Jefferson, déclare qu'il est approprié de réduire les taux plus tard dans l'année.

* La vente aux enchères de TIPS américains à 30 ans donne des résultats médiocres

NEW YORK, 22 février (Reuters) - Les rendements des obligations du Trésor américain ont progressé dans l'ensemble jeudi dans un marché agité après que les données économiques ont montré que la première économie mondiale restait stable, renforçant les attentes selon lesquelles les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale seront repoussées au mois de juin ou plus tard dans l'année.

Les rendements sur la partie longue de la courbe des obligations américaines à 10 ans ont légèrement baissé au cours d'une semaine où les investisseurs ont hésité à faire des mouvements importants en l'absence de facteurs majeurs.

Dans les échanges de l'après-midi, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans est resté stable à 4,325 %. Les rendements des obligations américaines à 30 ans ont glissé de 3,2 points de base (pb) à 4,4599%.

Sur la partie la plus courte de la courbe, les rendements des obligations américaines à deux ans ont augmenté de 5,9 points de base pour atteindre 4,712%.

"Les mouvements aujourd'hui sur les bons du Trésor ont été limités à des fourchettes assez étroites", a déclaré Will Compernolle, stratégiste macro, chez FHN Financial à New York. "C'est un signe que les développements d'aujourd'hui ne vont pas changer les perspectives fondamentales.

Les données de jeudi ont montré que les demandes initiales de chômage ont diminué de 12 000 pour atteindre 201 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 17 février, ce qui suggère que le marché du travail reste tendu.

Ces données ont été suivies par l'augmentation des ventes de logements existants aux États-Unis, qui ont atteint leur niveau le plus élevé depuis cinq mois en janvier. Les ventes de logements aux États-Unis ont augmenté de 3,1 % le mois dernier pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,00 millions d'unités, soit le taux le plus élevé depuis août dernier, selon les données.

La seule ombre au tableau des données américaines a été la modération de l'activité commerciale américaine en février. S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 51,4 ce mois-ci, contre 52,0 en janvier.

LES RESPONSABLES DE LA FED AFFIRMENT LEUR PATIENCE EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT

Les intervenants de la Fed ont confirmé jeudi que la banque centrale américaine prendrait son temps pour réduire ses taux.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré qu'il restait "prudemment optimiste" quant aux progrès réalisés pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 %, notant qu'il serait probablement approprié de commencer à réduire les taux directeurs plus tard dans l'année.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a quant à lui déclaré que la Fed pourrait être en mesure de réduire ses taux. "Mais je déconseille à quiconque de s'attendre à ce qu'elle le fasse maintenant et tout de suite", a-t-il ajouté.

Le marché à terme des fonds fédéraux a évalué à 66 % la probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de juin, qui serait la première depuis la pandémie de grippe aviaire, selon l'outil de LSEG sur les probabilités de taux. Ce chiffre est en baisse par rapport à la probabilité de 75 % observée mercredi dernier. Les contrats à terme sur les taux pariaient sur un assouplissement en mars il y a deux ou trois semaines.

Pour 2024, les traders de contrats à terme ont pris en compte au moins trois baisses de taux de 25 points de base chacune. Il y a quelques semaines, les opérateurs tablaient sur cinq baisses de taux.

M. Compernolle de FHN estime que le marché a réagi de manière excessive aux données plus élevées que prévu sur les prix à la consommation et à la production aux États-Unis en janvier, ce qui a contribué à repousser le début du cycle d'assouplissement de la Fed.

Il a cité le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à deux ans, qui a augmenté d'environ 50 points de base depuis le début de l'année. Il s'établissait en dernier lieu à 2,47 %, ce qui suggère que le marché prévoit une inflation moyenne de ce pourcentage pour les deux prochaines années.

"Il y a eu beaucoup d'ajustements saisonniers et de perturbations météorologiques en janvier", a noté M. Compernolle. "Lorsque nous verrons l'IPC de février, les attentes en matière d'inflation, telles qu'elles ressortent du point mort d'inflation, seront mieux maîtrisées, ce qui fera baisser les rendements nominaux. Le marché pourrait alors s'attendre à d'autres réductions de taux pour le reste de l'année".

Mercredi également, le Trésor américain a vendu pour 9 milliards de dollars de titres du Trésor à 30 ans protégés contre l'inflation (TIPS) et les résultats ont été plus faibles que prévu. Le

rendement élevé était de 2,2 %

Le rendement élevé de 2,2 %, supérieur au taux attendu à la date limite de dépôt des offres, suggère que les investisseurs ont cherché à obtenir une prime pour acheter des TIPS à 30 ans.

Les analystes d'Action Economics ont déclaré que la demande de protection contre l'inflation avait diminué ces derniers mois, les pressions sur les prix s'étant atténuées à la suite de la position assez ferme de la Fed sur les taux d'intérêt. Les résultats de l'adjudication de jeudi reflètent cet état de fait.