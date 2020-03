TRI : permet la création réussie de cartes HD pour la conduite automatisée sur les routes de surface

TRI-AD permet la création réussie de cartes HD pour la conduite automatisée sur les routes de surface

~ Collaboration continue entre partenaires pour promouvoir une plus grande précision ~

TOKYO, JAPON - Media OutReach - 13 mars 2020 - Toyota Research Institute Advanced Development, Inc. (« TRI-AD »), la société de développement de logiciels de conduite automatisée de Toyota, a mené à bien une preuve de concept (« PoC » - de l'anglais proof of concepts) démontrant la création de cartes haute définition (« HD ») pour les routes de surface avec une précision relative inférieure à 50 centimètres, un bon niveau requis pour la conduite automatisée.

Dans ces PoC, TRI-AD a vérifié que les deux méthodes suivantes étaient efficaces pour la création de cartes HD :

1. Création d'informations cartographiques pour la conduite automatisée via des données cartographiques dérivées de caméras de véhicules ordinaires ainsi que de l'imagerie par satellite, sans utiliser les moyens conventionnels de collecte de données tels que les véhicules d'enquête.

2. Application de données de véhicules de la plateforme de cartographie automatisée (« AMP » - de l'anglais Automated Mapping Platform) de TRI-AD aux plateformes d'autres entreprises en convertissant les formats de données et en appliquant des algorithmes de correction.

Grâce à l'exploitation des résultats de ces PoC, le délai de mise à jour des cartes HD pour la conduite automatisée devrait pouvoir être raccourci, les zones de couverture des cartes HD étendues rapidement et les coûts de production et de maintenance des cartes HD considérablement réduits.

Synthèse des résultats des PoC :

Maxar Technologies (« Maxar »), partenaire de confiance et innovateur dans le domaine du renseignement routier et de l'infrastructure spatiale, NTT DATA Corporation (« NTT DATA »), premier fournisseur de services informatiques au Japon, et TRI-AD collaborent sur une preuve de concept permettant de créer des cartes HD automatisées pour les véhicules automatisés en utilisant l'imagerie par satellite commerciale de la plus haute résolution depuis le 25 avril 2019. La PoC démontre qu'il est désormais possible d'extraire automatiquement les informations cartographiques requises en analysant, en supprimant et en corrigeant les pixels d'images non cartographiques tels que les automobiles, les ombres et les obstructions dues à l'inclinaison des bâtiments sur les images satellites. Actuellement, des cartes d'une précision relative de 25 centimètres*1 ont été créées dans les 23 quartiers de Tokyo ainsi que dans 6 villes du monde entier, et leur utilité pour la conduite automatisée a été vérifiée. (cf. images 1, 2 et 3).

TRI-AD et CARMERA Inc. (« CARMERA »), une plate-forme de renseignement routier de premier plan, ont mené à bien une initiative de cartographie HD basée sur des caméras. Dans le cadre de leur partenariat mondial, ce travail de collaboration a utilisé des caméras embarquées pour détecter et placer les principaux éléments de la route - tels que le marquage des voies, les feux de circulation et les panneaux de signalisation - dans les 23 quartiers de Tokyo et 2 villes des États-Unis. Ce projet a permis d'atteindre une précision relative de 40 centimètres*1 pour les principales fonctions de navigation - une avancée majeure dans la détection par caméra uniquement. Dans le cadre de sa collaboration avec CARMERA, TRI-AD a utilisé la même technologie de traitement et de vision par ordinateur à autonomie matérielle que le moteur de gestion des événements et des changements en temps réel de CARMERA. Ce moteur détecte, valide et fournit des mises à jour essentielles à la navigation au système de cartographie HD régénératif de CARMERA, et ce en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois. En se servant de caméras pour véhicules grand public, courants dans le monde entier, TRI-AD et CARMERA ont présenté une approche évolutive de la cartographie de la prochaine génération.

TRI-AD a également collaboré sur une PoC avec TomTom International BV. (« TomTom »), un spécialiste leader indépendant des technologies de localisation.

Ensemble, ces entreprises ont démontré que les routes de moindre qualité (routes urbaines), avec le marquage des voies nécessaires à la conduite automatisée, pouvaient être créées ou mises à jour avec succès en temps quasi réel sur la carte HD de TomTom. Cette solution a été élaborée en vérifiant la fiabilité des données sur les véhicules collectées par l'AMP de TRI-AD, puis en les convertissant pour les introduire dans la plateforme de cartographie transactionnelle hébergée sur le cloud de TomTom.

Pour cette PoC, TRI-AD a collaboré avec HERE Technologies (« HERE »), une plateforme de technologies et de données de localisation leader à l'échelle internationale. En corrigeant les erreurs de position dans les données de véhicules collectées par TRI-AD, HERE a pu créer automatiquement des cartes routières de surface grâce à la technologie avancée « Self-Healing » de HERE. En utilisant uniquement les données des capteurs de véhicules, HERE a ingéré les données dans sa plateforme et a généré automatiquement des cartes HD incluant les informations sur le niveau des voies requises pour la conduite automatisée. La carte HD Live Map de HERE a déjà été sélectionnée pour alimenter certains des plus prestigieux programmes de véhicules automatisés de niveau 3 des équipementiers du monde.

Mandali Khalesi, vice-président de la stratégie de conduite automatisée et de la cartographie chez TRI-AD, a déclaré :

« Je suis ravi d'annoncer les résultats des PoC avec Maxar, NTT DATA et CARMERA, ainsi que les résultats de nos nouveaux partenaires de démonstration, TomTom et ICI. Nous avons fait un pas de plus vers un avenir où la conduite automatisée devient une technologie plus sûre et plus accessible à tous. Nous continuerons à coopérer avec nos partenaires à mesure que nous affinerons notre précision. »

Notes

*1 Valeurs de référence ?? dans certains environnements avec une bonne précision des données dans les zones cibles de ces PoC

