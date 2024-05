Le fabricant de puces taïwanais TSMC n'a pas nécessairement besoin d'utiliser la prochaine génération de machines EUV High NA d'ASML pour son nœud A16, qui est en cours de développement pour 2027, a déclaré un dirigeant mardi.

S'exprimant lors d'une conférence à Amsterdam, Kevin Zhang a déclaré qu'il était possible que les usines A16 de l'entreprise soient conçues pour accueillir la technologie, mais que cela n'était pas certain. TSMC est le plus grand utilisateur des machines EUV régulières d'ASML.