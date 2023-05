Zurich (awp) - TUI Suisse a augmenté ses capacités en matière de vols pour l'été à venir, face à des réservations à un niveau historique. La hausse des prix des voyages à forfait vers certaines destinations ne semblent pas freiner la demande.

"Aux aéroports de Zurich, Genève, Bâle et Berne, de nouveaux vols ont été ajoutés pour faire face à la forte demande", explique Philipp von Czapiewski, directeur de TUI Suisse, mercredi devant la presse. La filiale suisse du voyagiste allemand fait en effet état de réservations "à un niveau record" pour l'été et l'automne. En tête des ventes, les régions de villégiature classiques de la Méditerranée: Majorque, Antalya et Héraklion, tandis que Dubaï, Zanzibar et New-York se distinguent parmi les destinations lointaines estivales les plus prisées.

La hausse des prix est loin de décourager la demande. "Depuis la pandémie, nous remarquons que nos clients sont disposés à débourser plus pour s'offrir plus de confort", remarque M. Czapiewski. TUI Suisse estime ainsi que les dépenses pour les séjours sont 10 à 20% plus élevées que par rapport à avant la pandémie. Le budget voyage est aussi en hausse à cause de l'inflation, alors que plusieurs destinations phares subissent un renchérissement important, qu'il s'agisse de l'Espagne, la Grèce, Chypre ou la Turquie.

Ainsi, les touristes tentés par un bain de soleil dans ces pays, devront en moyenne débourser 5 à 10% de plus pour un voyage à forfait, en comparaison avec 2019. Pour les Etats-Unis, la hausse est estimée entre 15 à 20% en raison de capacités toujours réduites pour les vols, les hôtels et les véhicules de location. Par contre, les prix sont restés stables en Turquie ou en Asie, alors que ces destinations présentent des surcapacités hôtelières. "Les prix des vols plus élevés sont compensés par des offres meilleur marché dans les hôtels", explique M. Czapiewski.

Les croisières en Méditerranée devraient également attirer à nouveau, même si les capacités n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. "Dans ce secteur, la reprise se poursuit, mais à un rythme plus lent. Il faudra attendre l'hiver prochain pour voir les capacités revenir à leur niveau d'avant crise", poursuit-il.

Perspectives hiver 23/24

Pour l'automne, les activités devraient rester dans la lignée d'un solide été. S'il est trop tôt pour faire des prévisions hivernales, le directeur souligne que "la demande se maintient par rapport à l'hiver passé". Alors que la Thaïlande est revenue dans le top 5 des destinations lointaines les plus populaires l'hiver dernier, le portefeuille doit être étoffé avec de nouvelles destinations en Asie.

En matière de réservations, TUI revient à la normalité, les clients réservant leur séjour en moyenne trois mois et demi à l'avance, et majoritairement dans les agences, même si le segment en ligne progresse. "Cette année, nous ouvrons déjà les réservations pour l'été 2024, une offre très bien accueillie par nos habitués", explique le directeur. Outre la clientèle fidèle, les agences TUI profite d'une nouvelle, faites de clients venus dans le contexte de la pandémie et qui sont restés.

ol/jh