TUI Suisse s'attend à une saison estivale solide

Zurich (awp) - Le tour opérateur TUI Suisse fait état de réservations en hausse pour cet été, à mesure que les restrictions de voyage se lèvent. L'espace méditerranéen ainsi que les pays voisins sont appréciés.

La filiale du groupe allemand a constaté que les réservations sont en hausse constante depuis mai, selon le communiqué paru mardi. Dans la première moitié du mois de juin, les commandes de voyages "ont atteint certains jours un niveau comparable à celui d'une période de pointe" de 2019.

Les zones balnéaires comme la Crète, Rhodes, Majorque et Antalya sont plébiscitées, tout comme des séjours en voiture ou camping-car en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en France et en Croatie.

L'offre hôtelière a été étendue, avec douze hôtels ajoutés au catalogue. Pour faire face à la demande, neuf nouveaux vols sont assurés par Edelweiss, Swiss, Chair Airlines ainsi que Sun Express, Aegean et Eurowings. Des destinations comme le sud de la Turquie, les Canaries, Majorque, Ibiza et des îles grecques seront desservies plusieurs fois par semaine depuis les aéroports de Zurich, Bâle et Genève.

