TV8: Laurence Desbordes succède au rédacteur en chef Edouard Lin

Edouard Lin, rédacteur en chef de TV8, prendra sa retraite à la fin du mois de mai 2021 après 41 ans de service pour Ringier et Ringier Axel Springer Suisse. A partir du 1er juin 2021, Laurence Desbordes sera la nouvelle rédactrice en chef de TV8. Elle sera également promue rédactrice en chef adjointe de L'illustré et rapportera à Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef de L'illustré.

Après un total de 41 années passées chez Ringier et Ringier Axel Springer Suisse, Edouard Lin mettra fin à son mandat de rédacteur en chef de TV8 à la fin du mois de mai et prendra sa retraite à l'âge de 68 ans. Il a dirigé avec succès la rédaction depuis 2010. En conséquence, TV8 est aujourd'hui l'un des magazines les plus vendus dans les kiosques à journaux de Suisse romande. Lin a commencé sa carrière chez Ringier en 1980 comme maquettiste, graphiste et journaliste; il a ensuite pris la responsabilité du supplément TV de L'illustré. Il a ensuite rejoint la rédaction de TV8, où il a travaillé pendant dix ans, en dernier lieu comme directeur de production, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2009.

«Nous remercions sincèrement Edouard Lin pour les décennies qu'il a passées au service de notre entreprise et pour son engagement inlassable en faveur de TV8», déclare Alexander Theobald, CEO de Ringier Axel Springer Suisse. «Avec un sens aigu des sujets de programmes actuels, des stars de la télé branchées ainsi que des lecteurs, il a fortement façonné TV8, lui a donné de nombreuses impulsions précieuses et l'a positionnée avec succès pour l'avenir. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite bien méritée.» Lin restera avec TV8 sur la base de projets pour assurer une transition réussie.

La cheffe culture et lifestyle à L'illustré, Laurence Desbordes, prendra la direction de la rédaction de TV8 début juin et continuera également à travailler pour L'illustré - à l'avenir comme rédactrice en chef adjointe. Laurence Desbordes: «Je suis vraiment impatiente de relever le nouveau défi qui consiste à poursuivre l'impressionnante success-story de TV8.» Desbordes travaille chez L'illustré depuis 2019 et est responsable du département culture. Auparavant, elle a été journaliste radio à la RTS et rédactrice en chef du magazine de mode et de lifestyle Edelweiss, qui appartenait à l'époque à Ringier, de 2004 à 2014.

Le portefeuille romand de Ringier Axel Springer Suisse comprend L'illustré, le pendant romand de la Schweizer Illustrierte, le magazine économique PME Magazine, ainsi que GaultMillau et le guide des programmes TV8. Les titres sont commercialisés par Ringier Advertising à Lausanne.

Ringier Axel Springer Suisse SA, Corporate Communications