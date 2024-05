La société de capital-investissement dans le secteur de la santé TVM Capital Healthcare, basée à Dubaï et à Singapour, a déclaré mardi avoir levé environ 250 millions de dollars pour son fonds destiné à investir dans le secteur de la santé en Arabie saoudite.

TVM Capital a indiqué dans un communiqué que le fonds Afiyah avait levé des fonds auprès d'un groupe d'investisseurs saoudiens, du Conseil de coopération du Golfe et européens, dirigé par Jada, une société de fonds de fonds du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite.

Il a ajouté que le fonds devrait inclure des co-investissements de la part des investisseurs, ce qui devrait permettre de mobiliser un total de 400 à 500 millions de dollars dans des entreprises saoudiennes et internationales ayant des projets d'expansion dans le royaume.

TVM Capital a indiqué que parmi les premiers investissements du fonds figurent la chaîne de cliniques de soins post-aigus et de rééducation Baraya Extended Care, basée à Riyad, et la société DEBx Medical, basée à Amsterdam et spécialisée dans le traitement des plaies, qui se développe en Arabie saoudite. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Rashmi Aich)