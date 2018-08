TWEETS DE LA SEMAINE : Trump, Saudi Aramco, Bull market, Powell, Grèce ...

# 1 Trump au-dessus des lois ?

# 2 IPO ou pas IPO pour Saudi Aramco ?

# 3 Record battu aux US !

# 4 La Grèce reprend du poil de la bête

Après plusieurs années de profonde récession et trois programmes d'aide, la Grèce a officiellement rompu avec la tutelle de ses créanciers de la zone euro et du FMI.



# 5 Symposium de Jackson Hole

# 6 Le Venezuela fait peau neuve

# 7 Le secteur auto menacé ?

Les démêlés judiciaires se multiplient pour les proches de Donald Trump : son ex-avocat et son ancien chef de campagne sont empêtrés dans des affaires plus que douteuses.Trump estime même faire un "travail fantastique", et pense qu'en cas "d'impeachment", les marchés boursiers s'effondreraient et que tout le monde serait pauvre. On attend donc avec impatience les midterms de novembre !En début de semaine, la rumeur courrait que l"IPO du siècle" n'aurait finalement pas lieu, après avoir été maintes fois reportée.. Il s'est dit attaché à cette introduction en Bourse, mais attend que les "conditions du marché soient optimales". L'opération est estimée à 100 milliards de dollars pour 5% (seulement !) du capital.Ce mercredi était attendu de pied ferme outre-Atlantique, et pour cause ! Ce jour-là,: 3 453 jours (9 ans, 5 mois, 14 jours), soit un de plus que celle de la période 1990 / début 2000. Retrouvez ci-dessous notre analyse sur le sujet.C'est (presque) fini pour la Grèce ! Après huit années de mise sous tutelle,Le pays aura reçu un total de 274 milliards d'euros d'aide depuis 2010. L'austérité reste cependant d'actualité : sa dette représente 180% du PIB (taux le plus élevé de la zone euro), qu'elle devra rembourser à partir de 2032.D'près les minutes de la dernière réunion de la Fed, la prochaine hausse de taux devrait avoir lieu "bientôt", autrement dit le 26 septembre, au vu de la vigueur de l'économie américaine.Il a défendu la poursuite de la hausse des taux comme étant le meilleur moyen de préserver la dynamique de l'économie américaine.La nouvelle monnaie vénézuélienne, le bolivar souverain, est entrée en circulation ce lundi. Sa particularité ?Cette "nouvelle" monnaie constitue la première étape d'un plan de relance économique du Président Nicolas Maduro. La deuxième étape a été mise en place dès mercredi : une dévaluation de 96% face au dollar. L'inflation devrait toutefois atteindre 1 000 000% d'ici la fin de l'année, d'après le FMI…La semaine fut plus que compliquée pour le secteur automobile européen. Déjà plombé par les recommandations très prudentes du bureau d'études Berenberg , l'avertissement de l'équipementier allemand Continental n'a fait qu'aggraver la situation.bien que le rapport les concernant ait été repoussé en septembre. Le sursis n'est que de courte durée.Merci d’avoir suivi cette édition des tweets de la semaine. On se retrouve vendredi prochain, même heure !