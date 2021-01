TWITTER attendue en baisse après la suspension définitive du compte de Donald Trump

L'action Twitter est anticipée en net repli après la décision du site de microblogging de suspendre indéfiniment le compte personnel de Donald Trump, qui compte plus de 88 millions d'abonnés. La semaine dernière, le groupe avait temporairement verrouillé les comptes de Donald Trump à la suite de la prise d'assaut du Congrès par ses partisans.



" Après avoir examiné de près les récents Tweets du compte @realDonaldTrump et le contexte qui les entoure - en particulier la façon dont ils sont reçus et interprétés sur et hors Twitter - nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence " a expliqué la société.



Twitter fait référence à deux tweets du 8 janvier du président pour justifier sa décision. Le premier : "Les 75 000 000 de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et RENDRE SA GRANDEUR A L'AMERIQUE, auront une VOIX GÉANTE longtemps dans l'avenir. Ils ne seront pas victimes d'irrespects ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!! "

Le second peu après :"A tous ceux qui l'ont demandé, je n'irai pas à l'inauguration le 20 janvier".