TX Group: Doodle profite de la pandémie

Zurich (awp) - L'éditeur diversifié TX Group affirme que son planificateur de réunions en ligne Doodle a enregistré une forte croissance dans le segment de la clientèle d'affaires au cours de l'année écoulée, les réunions planifiées s'étant multipliées par cinq pour des clients professionnels.

Le nombre d'employés a plus que doublé, passant de 51 à 104 à la fin de l'année, indique Doodle dans un communiqué publié jeudi. Des étapes importantes ont également été franchies avec la fondation de Doodle USA et l'intégration des applications de MS Teams et Zoom.

La transformation en une société de logiciels en tant que service (SaaS) se reflète dans le doublement des abonnements payants, a déclaré la société. Le chiffre d'affaires généré par les clients professionnels a augmenté de 54% pour atteindre un nouveau sommet, déclare le groupe, sans en dévoiler le montant exact.

"La tendance continue à s'orienter vers des réunions virtuelles, plus courtes, tant en interne avec les employés qu'en externe avec les clients. Les entreprises veulent être encore plus efficaces dans la prise de rendez-vous et se tournent vers les services intelligents pour les y aider", explique Renato Profico, directeur général de Doodle.

Doodle compte plus de 30 millions d'utilisateurs mensuels. La société a son siège à Zurich et dispose de bureaux à Berlin, Belgrade, New York et Atlanta.

