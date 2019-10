TXCOM : Comptes Consolidés 1er semestre 2019 0 25/10/2019 | 22:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Comptes Consolidés Arrêtés au 30 juin 2019 « Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication » GROUPE TXCOM- Parc d'Affaires NOVEOS - 10 avenue Descartes - 92350 Le Plessis Robinson Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 SOMMAIRE BILAN ACTIF ……………………………………………………………………………..3 BILAN PASSIF…………………………………………………………………………….4 COMPTE DE RESULTAT……………………………………………………………...5 CHIFFRES SIGNIFICATIFS EN EURO……………………………………………8 ANNEXE …………………………………………………………………………………….9 2 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 BILAN ACTIF Montant net Montant net Notes 30/06/2019 31/12/2018 ACTIF IMMOBILISE Ecarts d'acquisition 0 0 Frais d'établissement Frais de recherche et développement 244 814 316 313 Concessions, brevets et droits similaires 36 590 40 159 Droit au bail Fonds de commerce 68 101 70 704 Immobilisations en cours 160 068 124 318 Immobilisations incorporelles 509 573 551 494 Terrains 493 210 493 210 Constructions 1 346 388 1 414 865 Installations techniques 73 778 73 883 Autres immobilisations 41 502 48 987 immobilisations en cours et avances et acomptes Immobilisations corporelles 1 954 878 2 030 945 Titres de participation 2 Autres immobilisations financières 3 507 3 507 Immobilisations financières 3 509 3 507 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 1 2 467 960 2 585 946 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours 2 1 422 863 1 191 021 Avances et acomptes versés 3 73 057 27 479 Clients et comptes rattachés 3 237 325 Impôts différés actifs 0 0 Autres créances et compte de régularisation 3 1 131 892 402 422 Valeurs mobilières de placement 4 768 098 869 714 Actions propres 4 20 013 20 013 Disponibilités 4 5 608 399 5 901 972 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 9 261 647 8 412 621 TOTAL DE L'ACTIF 11 729 607 10 998 567 3 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 BILAN PASSIF Notes 30/06/2019 31/12/2018 CAPITAUX PROPRES capital social 246 372 246 372 Primes d'émission, de fusion, d'apport 2 938 987 2 938 986 Réserve légale 24 637 24 637 Autres réserves 409 609 409 609 Réserves consolidées 433 014 397 058 Report à nouveau 2 941 150 2 420 886 Ecarts de conversion 0 0 Résultat groupe 442 421 925 735 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 5 7 436 190 7 363 284 INTERETS MINORITAIRES Intérêts hors groupe Résultat hors groupe TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 5 7 436 190 7 363 284 Provisions 6 231 180 305 196 Impôts différés passifs 243 291 247 409 PROVISIONS 474 471 552 605 DETTES Dettes financières Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 1 691 767 1 828 581 Emprunts et dettes financières diverses 369 810 252 7 2 061 577 1 828 833 Dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus 284 269 282 588 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 139 623 616 548 Dettes fiscales et sociales 304 102 310 871 Autres dettes et comptes de régularisation 29 375 43 838 8 1 757 369 1 253 845 TOTAL DES DETTES 3 818 946 3 082 678 TOTAL DU PASSIF 11 729 607 10 998 567 4 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 COMPTE DE RESULTAT Notes 30-juin-19 30-juin-18 Ventes de marchandises 44 615 74 598 Production vendue 4 301 992 5 064 304 Prestations de services 53 992 59 789 Chiffre d'affaires net 4 400 599 5 198 691 Production stockée 72 948 93 224 Production Immobilisée 35 750 114 033 Subventions d'exploitation 1 000 1 000 Reprises amort. Et provisions, transfert de charges 16 728 3 389 Autres produits 13 355 34 880 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 4 540 380 5 445 217 Achats -2 159 262 -2 693 233 Charges externes -542 488 -615 254 Impôts, taxes et versements assimilés -123 898 -135 201 Frais de personnel -860 148 -924 352 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -180 858 -256 422 Autres charges d'exploitation -19 461 -38 247 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION -3 886 115 -4 662 709 RESULTAT D'EXPLOITATION 654 265 782 508 Produits financiers 40 637 106 359 Charges financières -27 124 -25 701 RESULTAT FINANCIER 10 13 513 80 658 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 667 778 863 166 Produits exceptionnels 82 153 6 102 Charges exceptionnelles -101 499 -23 866 RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 -19 346 -17 764 Impôts sur les bénéfices 12 -211 608 -252 381 Impôts différés sur les bénéfices 12 4 118 6 628 RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES 440 942 599 649 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 1 479 1 690 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 442 421 601 339 RESULTAT HORS GROUPE RESULTAT NET PART DU GROUPE 442 421 601 339 Résultat non dilué par action (Euros) 0,36 0,49 Résultat dilué par action (Euros) 0,36 0,49 5 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 30-juin-19 30-juin-18 Montant % du CA Montant % du CA Ventes de marchandises 44 615 1,01% 74 598 1,43% Production vendue 4 301 992 97,76% 5 064 304 97,41% Prestations de services 53 992 1,23% 59 789 1,15% CHIFFRE D'AFFAIRES 4 400 599 100% 5 198 691 100% Subvention d'exploitation 1 000 1 000 Production Immobilisée 35 750 0,81% 114 033 2,19% Production stockée 72 948 1,66% 93 224 1,79% PRODUCTION 109 698 2,49% 208 257 4,01% Achats 2 318 156 52,68% 2 700 530 51,95% Variation des stocks -158 894 -3,61% -7 297 -0,14% MARGE COMMERCIALE 2 351 035 49,07% 2 713 715 51,81% Autres achats et charges externes 542 488 12,33% 615 254 11,83% VALEUR AJOUTEE 1 808 547 41,10% 2 098 461 40,37% Impôts et taxes 123 898 2,82% 135 201 2,60% Salaires et charges sociales 860 148 19,55% 924 352 17,78% EXCEDENT D'EXPLOITATION 824 501 18,74% 1 038 908 19,98% Dotation aux amortissements et provisions 180 858 4,11% 256 422 4,93% Reprises de provisions et transfert de charges 16 728 0,38% 3 389 0,07% Autres charges 19 461 0,44% 38 247 0,74% Autres produits 13 355 0,30% 34 880 0,67% RESULTAT D'EXPLOITATION 654 265 14,87% 782 508 15,05% Produits financiers 40 637 0,92% 109 946 2,11% Charges financières 27 124 0,62% 29 288 0,56% RESULTAT COURANT 667 778 15,17% 863 166 16,60% Produits exceptionnels 82 153 6 102 Charges exceptionnelles 101 499 2,31% 23 866 0,46% Impôt société 207 490 4,72% 245 753 4,73% RESULTAT NET COMPTABLE (avant amortissement de l'écart d'acquisition) 440 942 10,02% 599 649 11,53% Dotations amortissement de l'écart d'acquisition -1 479 -0,03% -1 690 -0,03% RESULTAT NET COMPTABLE (après amortissement de l'écart d'acquisition) 442 421 10,05% 601 339 11,57% 6 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 30-juin-19 30-juin-18 OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat de l'exercice 442 421 601 339 Amortissements et provisions 105 021 252 544 +/- value de cession 0 0 Impôts différés -4 118 -6 628 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 543 324 847 255 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -740 691 561 377 Flux net de trésorerie généré par l'activité -197 367 1 408 632 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Décaisst/acquisition immos -61 050 -147 317 Encaisst/ cessions immos 0 0 Tréso. nette/ acquisitions et cessions de filiales (var. périmètre) 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -61 050 -147 317 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apport 0 0 Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options 0 0 Dividendes versés aux actionnaires de la mère 369 558 -197 098 Dividendes versés aux minoritaires 0 0 variation des autres fonds propres -369 558 0 Encaissements provenant d'emprunts 0 0 Remboursement d'emprunts -136 814 -134 200 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -136 814 -331 298 VARIATION DE TRESORERIE -395 231 930 017 Incidences des variations de taux de change 42 259 TRESORERIE A L'OUVERTURE 6 771 686 5 314 521 TRESORERIE A LA CLOTURE 6 376 497 6 244 797 7 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 CHIFFRES SIGNIFICATIFS EN EURO (Recommandation COB N°97-01) 30/06/19 2018 EURO EURO Chiffre d'affaires 4 400 599 5 198 691 Résultat d'exploitation 654 265 782 508 Résultat de l'ensemble consolidé 442 421 601 339 Résultat net part du groupe 442 421 601 339 Capital 246 372 246 372 Capitaux propres part du groupe 7 436 190 7 363 284 Dettes financières 2 061 577 1 828 833 Ecart d'acquisition 0 0 Valeur immobilisées nettes 2 467 960 2 585 946 Total du bilan 11 729 607 10 998 567 30/06/19 2018 EBIT (résultat d'exploitation) 654 265 782 508 Annulation dotations et reprises amort. et prov. exploit. 180 858 256 422 EBITDA 835 123 1 038 930 (Les données 2018 sont issues du 30/06/2018 pour le résultat et 31/12/2018 pour le bilan) 8 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 ANNEXE Le groupe TXCOM est spécialisé dans la fabrication, la conception et la commercialisation de produits de communication. TXCOM intègre également AXIOHM, spécialiste dans le développement et la fabrication des mécanismes d'impression thermiques. TXCOM propose, au travers de sa filiale ATTEL INGENIERIE des produits d'audiovisuels d'entreprise, de l'affichage dynamique, ainsi que la vente et l'installation de portiques antivol. 1. FAITS MAJEURS ET CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES 1.1 Faits majeurs de l'exercice 1.1.1 Crédit d'Impôt Recherche Au 30 juin 2019, le groupe TXCOM a constitué un crédit d'impôt recherche global pour un montant de 8 494 €. Les frais de R&D comptabilisés à l'actif sur le premier semestre 2019 s'élèvent à 35 750 €. 1.1.2 Dividendes La société mère a voté à une distribution de dividendes de 369 558 €. 1.1.3 Acquisitions Par jugements du Tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019, le groupe TXCOM a acquis les actifs de sociétés en redressement judiciaire. Fin juin 2019, la société TXCOM a créé deux filiales de 1€ de capital pour recevoir ces actifs. Les autres actifs ont été acquis directement sur la filiale Attel Ingénierie. Le montant de ces actifs se décompose comme suit : Actifs de la société BCR : 260.000 €

Actifs de la société STAF : 130.000 €

Actifs de la société AVMA : 200.000 €

Actifs de la société SOCODIF : 10.000 € 9 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 A l'exception de leur acquisition, l'impact de ses actifs reste négligeables au 30 juin 2019. Il a donc été décidé de ne pas intégrer l'activité générée par ces acquisitions dans la présente situation. Cependant, l'ensemble de ces opérations ont impacté les comptes au 30/06/2019 de la manière suivante : . Titres de participation : augmentation de 2 € . Autres créances : augmentation de 723 493 €. 2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 2.1 Organigramme TXCOM ATTEL INGENIERIE AXIOHM US 100% 100% 2.2 Périmètre de consolidation La société TXCOM dispose directement de la majorité des droits de vote dans chacune des filiales du groupe. A l'exception du §1.1.3., les sociétés du groupe sont consolidées par intégration globale. La méthode d'intégration globale consiste à reprendre intégralement tous les postes du bilan et compte de résultat des sociétés consolidées (après les éventuels retraitements de consolidation et l'élimination des opérations et comptes réciproques). Les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : LIBELLE SIEGE SOCIAL CAPITAL SOCIAL N° SIREN % DE % D'INTERETS CONTROLE Sociétés françaises TXCOM Le Plessis Robinson 246 372 489 741 546 Mère 100% ATTEL Le Plessis Robinson 26 618 494 894 934 100% 100% INGENIERIE 10 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 Sociétés étrangères AXIOHM US Lovaland (US) 100% 100% 2.3 Evolution du périmètre de consolidation au cours de l'exercice au 30 juin 2019 Comme évoqué dans les faits majeurs de l'exercice, compte tenu de l'absence d'activité réelle sur les actifs acquis le 14 juin, les filiales suivantes n'ont pas été consolidés dans les comptes consolidés présentés : LIBELLE SIEGE SOCIAL CAPITAL N° SIREN % DE % D'INTERETS SOCIAL CONTROLE Sociétés françaises NOUVELLE BCR Le Plessis Robinson 1 € 851 942 359 100% 100% NOUVELLE STAF Naveil (41100) 1 € 851 992 875 100% 100% 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION Les comptes consolidés du Groupe TXCOM sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur en France. Les dispositions du règlement n°99.02 du Comité de Règlementation Comptable, homologué le 22 juin 1999. Celui-ci a été actualisé par le règlement n°2005-10 du CRC homologué par arrêté du 26 décembre 2006 et le règlement ANC N°2015-07 du 23 novembre 2015. 3.1 Conversion des états financiers des filiales étrangères Les conversions des états financiers des filiales étrangères se sont faites au taux de clôture (30/06/2019) pour les états de clôture. Concernant le résultat, les états ont été convertis au taux moyen sur la période. Par ailleurs, il est précisé que le groupe n'a pas opté pour la méthode préférentielle consistant à comptabiliser directement en résultat financier les écarts financiers latents. 3.2 Ecarts d'acquisition Ecarts d'acquisition Valeur brute positifs (en €) 31/12/18 + - 30/06/19 TXCOM 53 703 53 703 ATTEL INGENIERIE 32 701 32 701 TOTAL 86 404 0 0 86 404 Dépréciation 31/12/18 + - 31/12/18 (53 703) (53 703) (32 701) (32 701) (86 404) 0 0 (86 404) Les écarts d'acquisition correspondent à la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales consolidées, d'une part, et la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date de leur acquisition. 11 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 Après constatation de l'annulation des dettes inter-compagnies nettes, la société AXIOHM US a initialement donné lieu à la constitution d'un écart d'acquisition négatif inscrit au passif du bilan en provision pour acquisitions de titres. Pour rappel, le groupe utilise les dispositions de simplification de première application du règlement ANC n°2015-07 en continuant à amortir tous les écarts d'acquisition inscrits au bilan consolidé du 31 décembre 2015, sur la durée d'utilisation antérieurement déterminée, soit 10 ans. 3.3 Immobilisations Incorporelles A leur date d'entrée dans le patrimoine, les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, à l'exception des intérêts d'emprunt). Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode linéaire sur les périodes qui correspondent à leur durée d'utilisation prévue. Frais de recherche et développement LIBELLE Montant en € Amortissement Durée et dépréciation d'amortissement * Frais de développement des produits 2 726 699 2 481 885 4 ans Immobilisations en cours 160 068 *: Un amortissement sur 4 ans est pratiqué à partir de la date de démarrage de la commercialisation du produit. Les frais de recherche et développement sont déterminés en fonction du temps consacré par chaque salarié aux différents projets auquel s'ajoutent les frais du bureau d'étude et des factures de sous- traitance. Ils sont activés lorsque la direction estime que le projet a de véritables chances de réussite commerciale. Au 30 juin 2019, les frais de recherche en cours s'élèvent à 160 068 €. Sur l'exercice au 30 juin 2019, la dotation aux amortissements est de 71 498 €. Fonds commercial Jusqu'au 31 décembre 2015, les fonds commerciaux ont été amortis dans les comptes consolidés sur une durée égale à la durée de l'amortissement de l'écart d'acquisition, soit 10 ans. Du fait de la nouvelle règlementation prospective sur les fonds de commerce, la société a opté pour la poursuite d'amortissement des fonds de commerce qui étaient en cours d'amortissement au 31/12/2016. Les autres fonds de commerces, non amortis feront désormais l'objet d'un test de dépréciation annuel. 12 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 Les fonds commerciaux figurant dans les comptes sociaux sont présentés comme suit, en euros : Sociétés Valeur du fonds de Amortissement Valeur nette commerce TXCOM 90 000 90 000 - TXCOM (ATTEL) 30 000 30 000 - TXCOM (AXIOHM) 48 055 45 954 2 101 TXCOM (MAINTAG) 50 000 - 50 000 TXCOM (DS-Dynatec) 10 000 - 10 000 Sous total 228 055 165 954 62 101 ATTEL INGENIERIE (IISI) 30 000 30 000 - ATTEL INGENIERIE 15 000 15 000 - ATTEL INGENIERIE (SATCO) 160 000 160 000 - ATTEL INGENIERIE (AIR) 35 000 35 000 - ATTEL INGENIERIE (DEAL TAG) 10 000 4 000 6 000 Sous total 250 000 244 000 6 000 Total 478 055 409 954 68 101 3.4 Immobilisations Corporelles Les immobilisations corporelles sont composées du terrain et de la construction issus des retraitements des contrats de crédits-bails ainsi que d'agencements divers, matériels et mobiliers de bureau, enregistrées à leur coût d'acquisition, diminués des amortissements cumulés et d'éventuelles pertes de valeurs supplémentaires. A l'exception des acquisitions faites dans le cadre de reprise d'actifs pour des valeurs forfaitaires globales qui font l'objet d'un amortissement spécifique sur 24 mois, les amortissements sont calculés en mode linéaire selon les durées attendues d'utilisation suivantes : Constructions : 30 ans Agencements industriels divers : 5 à 15 ans Matériel de transport : 3 à 5 ans Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans 3.5 Titres de participations Il s'agit des titres des sociétés créées fin juin, Nouvelle BCR et Nouvelle Staf, pour un euro de capital chacune. 3.6 Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode PUMP. La valeur brute des matières premières, des approvisionnements et en-cours de production comprend uniquement le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le produit prévisionnel de vente est inférieur au coût de revient comptabilisé, lorsque le produit est devenu obsolète ou connaît une rotation lente. 13 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 3.7 Créances Les provisions pour dépréciation des créances douteuses sont enregistrées lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Subventions d'investissement

Néant Imposition différée Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable qui tient compte pour le calcul des conditions d'imposition connues à la clôture de l'exercice. L'ensemble des différences temporaires, entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan consolidé et sa valeur fiscale donne lieu au calcul d'un impôt différé, à l'exception toutefois des écarts d'évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l'entreprise acquise. Les impôts différés concernent les décalages temporaires entre le résultat fiscal et le résultat retraité (provisions non déductibles,…) et la provision pour engagements en matière de retraite. L'impôt différé est calculé en tenant compte du taux de l'impôt en vigueur sur 2020 et au-delà (28%). Un impôt différé actif est constaté dès lors que les perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. 3.10 Provisions pour risques et charges Le groupe comptabilise une provision lorsqu'il a une obligation vis-à-vis d'un tiers, lorsque la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. 3.11 Indemnités de départ à la retraite Sur la base des législations et pratiques nationales, les filiales du groupe peuvent avoir des engagements dans le domaine des plans de retraites et des indemnités de fin de carrière. Les montants payés au titre de ces engagements sont conditionnés par des éléments tels que l'ancienneté, les niveaux de revenus et les contributions aux régimes de retraites obligatoires en fonction de la convention collective applicable à chaque société. La méthode de calcul des engagements de retraite est la suivante : Ne partent à la retraite volontairement que les salariés de plus de 65 ans ;

L'évaluation des personnels concernés en fonction de leur âge actuel, de l'application d'un taux de rotation individualisé et de tables de mortalité. Au 30 juin 2019, le taux d'actualisation pris en compte est de 2%, le taux de progression retenu des rémunérations était de 1% et celui de rotation de l'effectif était dégressif de 20% à 1% selon l'âge des salariés. 14 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 3.12 Location Financement Le groupe applique la méthode préférentielle prescrite par la règlementation française en inscrivant l'actif de son bilan les biens exploités au travers des contrats de location financement et assimilés. Ces contrats font l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés lorsqu'ils ont pour effet de transférer au Groupe TXCOM la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et un amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec enregistrement des intérêts financiers y afférents et le loyer de la redevance de location financement est annulé au compte de résultat. A la différence des contrats de location-financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sou forme de loyers dans le poste « autres achats et charges externes ». 3.13 Eliminations des opérations internes au groupe Les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques entre les entreprises consolidées par intégration globale sont éliminés, de même que les résultats internes au groupe (dividendes, provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises consolidées, plus-values ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions internes au groupe). L'élimination des résultats internes est répartie entre la part groupe et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé les résultats. 3.14 Dates de clôture Toutes les sociétés du périmètre de consolidation ont établi une situation de six mois au 30 juin 2019. 3.15 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif à leur valeur d'acquisition, hors frais d'acquisition. Les dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur liquidative. 3.16 Autres actifs financiers immobilisés La société détient 447 actions propres dans le cadre du contrat de liquidité, soit 0.1% du capital. Aucun retraitement n'a été appliqué dans les comptes consolidés sur les actions propres détenues (représentant une valeur de 20 K€). 3.17 Trésorerie Dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, la trésorerie est définie comme l'ensemble des liquidités du groupe en comptes courants bancaires, caisses et valeurs mobilières de placement, sous déduction des concours bancaires à court terme. 15 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 3.18 Résultat par action Le résultat par action correspond au résultat net consolidé - part du groupe - se rapportant au nombre moyen pondéré d'actions de la société mère, en circulation au cours de l'exercice. Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du groupe de l'exercice et le nombre moyen pondéré d'actions, sont ajustés de l'incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au calcul du résultat par action l'incidence de l'émission future éventuelle d'actions y compris celles résultant de la conversion d'instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante. L'incidence à la baisse due à l'existence d'instruments pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant l'ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et indépendamment de la probabilité de conversion en actions ordinaires, et en excluant les instruments relutifs. 3.19 Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du groupe. 16 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 4 NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT NOTE 1: Immobilisations et écarts d'acquisition Immobilisations brutes 31/12/2018 Acquisitions Cession 30/06/2019 Dotations Reprises valeurs brutes 8 152 998 60 676 8 592 8 205 513 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 726 699 - - 2 726 699 Logiciels 155 041 2 159 - 157 200 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 478 055 - - 478 055 Autres immobilisations incorporelles en cours 124 318 35 750 - 160 068 Terrain 493 210 - - 493 210 Constructions 3 444 766 - - 3 444 766 Installations techniques 415 309 20 686 - 435 995 Autres immobilisations corporelles 225 689 2 510 8 592 219 607 Titres de participations 3 507 2 - 3 509 Autres immobilisations financières - - - - - - Amortissements 5 567 052 179 093 8 592 5 737 553 Goodwil/Part de marché/marque 86 404 - - 86 404 Frais de recherche et de développement 2 410 386 71 499 - 2 481 885 Logiciels 114 882 5 728 - 120 610 Frais d'établissement - - - - Droit au bail - - - - Fonds de commerce 407 351 2 603 - 409 954 Autres immobilisations incorporelles - - - - Terrain - - - - Constructions 2 029 901 68 477 - 2 098 378 Installations techniques 341 426 20 791 - 362 217 Autres immobilisations corporelles 176 702 9 995 8 592 178 105 Titres de participations - - - - Autres immobilisations financières - - - - Valeur nette 2 585 946 - 118 417 - 2 467 960 17 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 NOTE 2 : Stocks et en-cours En euros juin-19 déc-18 Matières premières et fournitures 1 295 290 1 118 817 En-cours de production de biens 401 746 235 825 Produits finis et intermédiaires 129 005 221 978 Marchandises 9 612 27 191 Total stocks et en-cours bruts 1 835 653 1 603 811 Provisions sur stock et en-cours 412 790 412 790 Total stock et en-cours nets 1 422 863 1 191 021 NOTE 3 : Créances et comptes de régularisation Valeurs nettes en euros Valeur au Moins d'un an Plus d'un an 30/06/2019 Avances et acomptes 73 057 73 057 Clients et comptes rattachés 237 325 237 325 Créances sociales 267 267 Créances fiscales 61 494 61 494 Créances fiscales IS - - Comptes courants débiteurs 16 320 16 320 Ecart de conversion actif 839 839 Factor: fonds de garantie/ fonds de réserve 166 209 166 209 Autres 763 056 763 056 Charges constatées d'avance 123 707 123 707 Total 1 442 274 1 442 274 - NOTE 4 : Valeurs mobilières de placement et disponibilités 30/06/19 31/12/18 Valeur mobilière de placement 768 098 869 714 Disponibilités 5 608 399 5 901 972 Solde bancaire créditeur Effets escomptés non échus Total 6 376 497 6 771 686 Pour mémoire, la société détient pour 20K euros d'actions propres. 18 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 NOTE 5.1 : Variation des capitaux propres Part du groupe Intérêts Total groupe Minoritaires Capitaux propres N-2 6 634 362 - 6 634 362 Résultat de l'exercice 925 735 925 735 Dividendes - 197 098 - 197 098 Ecart de conversion sur les CP 285 285 Divers - Capitaux propres N-1 7 363 284 - 7 363 284 Résultat de l'exercice 442 421 442 421 Dividendes - 369 558 - 369 558 Ecart de conversion sur les CP 43 43 Divers - Capitaux propres 7 436 190 - 7 436 190 NOTE 5.2 : Capital social Le capital de la société TXCOM d'un montant de 246 373 € est composé de 1 231 860 actions d'une valeur de 0,20 €. NOTE 6 : Provisions pour risques et charges Provisions (en Euros) Valeur au Dotations Reprises Variation Valeur au 31/12/2018 31/12/2018 périmètre Ecart d'acquisition négatif 2 957 1 479 1 478 Provision pour engagement de retraite 217 756 1 825 219 581 Provision pour autres charges - - Provision pour autres risques 84 483 10 121 84 483 10 121 Total 305 196 11 946 85 962 - 231 180 L'écart d'acquisition négatif se rapporte à la société Axiohm LLC. Les provisions pour autres risques correspondent aux pertes latentes de change. 19 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 NOTE 7 : Emprunts et dettes financières Nature et échéances des emprunts et dettes financières A 1 an au Entre 1 et 5 A plus de 5 Total plus ans ans Emprunts obligataire convertible Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunt sur Crédit-bail 278 964 1 179 458 233 345 1 691 767 Total des emprunts et dettes 278 964 1 179 458 233 345 1 691 767 Concours bancaires - Emprunts et dettes financières diverses 369 810 369 810 ICNE Total 648 774 1 179 458 233 345 2 061 577 Le contrat de crédit-bail immobilier des locaux du siège social est le seul contrat de crédit-bail retraité au 30 juin 2019. Les intérêts sur ce contrat sont variables et calculés selon Euribor 3 mois + 1,50%. NOTE 8 : Dettes Montant Brut A 1 an au + entre 2 et 5 A + de 5 ans ans Fournisseurs 1 139 623 1 139 623 Fournisseurs d'immobilisations - - Av. et acptes reçus sur commandes 284 269 284 269 Dettes sociales 229 590 229 590 Dettes fiscales 74 512 74 512 Comptes courants - - Dettes diverses 21 682 21 682 Produits constatés d'avance 325 325 Ecart de conversion - Passif 7 368 7 368 Total 1 757 369 1 757 369 - - Les dettes diverses correspondent principalement aux opérations de factoring. 20 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 NOTE 9 : Information sectorielle Chiffre d'affaires en Euros France 1 684 541 Export 2 716 058 Total 4 400 599 Effectif ETP moyen au 31/12/2018 37,9 NOTE 10 : Résultat financier En Euros 30/06/2019 30/06/2018 Produits financiers Revenus des placements 4 528 17 009 Intérêts et produits financiers 716 Escomptes obtenus - Reprise de provision sur amortissement financier 5 758 15 119 Autres produits financiers - Différences positives de change 29 635 74 231 Total 40 637 106 359 Charges financières Intérêts et charges financières 11 178 12 258 Escomptes accordées - Provision sur risque financier 839 12 932 Autres charges financières - Différences négatives de change 15 107 511 Total 27 124 25 701 Résultat financier 13 513 80 658 21 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 NOTE 11 : Résultat exceptionnel En Euros 30/06/2019 30/06/2018 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion (*) 3 428 4 045 Produits de cession des éléments d'actif - - Autres produits exceptionnels - - Reprise sur amortissement et provisions 78 725 2 057 Total 82 153 6 102 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (*) 92 217 19 785 Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés - - Dotation aux provisions 9 282 - Autres charges exceptionnelles - 4 081 Total 101 499 23 866 Résultat exceptionnel - 19 346 - 17 764 (*) inclus les opérations sur exercices antérieurs 22 Groupe TXCOM - Comptes consolidés au 30/06/2019 AUTRES INFORMATIONS Salaires, effectifs et charges de retraite -Rémunération allouées aux organes de direction Le montant des rémunérations allouées au 30 juin 2019, aux organes de direction de la société consolidante à raison de leurs fonctions dans les sociétés du groupe n'est pas indiqué car ceci reviendrait à donner une rémunération individuelle. Les dirigeants ne bénéficient pas d'engagement en matière de pension et retraite

Les dirigeants ne bénéficient pas d'avances et de crédits

Effectif fin de période du groupe 06-2019 ETP 2018 ETP Employés - ETAM 28 26 Cadres 10 11 Total 38 37 (ETP : Equivalent Temps Plein) Engagements Hors Bilan Engagements reçus Contrat de crédit-bail immobilier du siège social : La participation de la société KITIS dans le capital de TXCOM doit être supérieure à 50%

Souscription à l'assurance CARDIF sur la tête de Monsieur Philippe CLAVERY pour un montant de 756. 164 €.

Contre-garantie OSEO à hauteur de 20% sur un montant de 4.000.000 €

OSEO à hauteur de 20% sur un montant de 4.000.000 € Contre-garantie d'OSEO à hauteur de 50% de l'emprunt de 250.00 € Honoraires du commissaire aux comptes La société TXCOM a pour commissaire aux comptes, le cabinet Auditeurs & Conseils Associés, 31 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS, représenté par Monsieur Eric CHAPUS. En application de l'article R123-198 du Code du Commerce, la société est tenue d'indiquer le montant des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice. Les honoraires, comptabilisés dans les charges du 1ersemestre 2019, se sont élevés à 15 260 Euros. Parties liées Le groupe TXCOM est principalement détenu par la société KITIS qui assure la direction. La facturation adressée par KITIS à l'ensemble du groupe au 30 juin 2019 est de 81 050 € A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs selon les normes comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 23 La Sté TXCOM SA a publié ce contenu, le 25 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 octobre 2019 20:20:05 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=117745EXT5060872E3B1873B62745AA99483A5257142456C8_5C7728261DF9646ED3E8B04D8ABD0B16E789303E.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/5060872E3B1873B62745AA99483A5257142456C8 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 23:04 USA : les salariés de General Motors approuvent un accord salarial mettant fin à AW 22:51 GRÈCE : la note de la dette relevée grâce à la croissance (S&P) AW 22:21 TXCOM : Comptes Consolidés 1er semestre 2019 PU 22:21 TXCOM : Comptes Sociaux 1er semestre 2019 PU 21:57 Le pétrole finit la semaine en hausse, profitant encore de la baisse des stocks AW 21:56 NSE INDUSTRIES : – Rapport d'activité semestriel 2019 PU 21:56 NSE INDUSTRIES : – Communiqué Résultats Semestriels 2019 PU 21:34 Facebook lance "Facebook News", fil d'actualités conçu avec des médias AW 20:31 L'essentiel de l'actualité économique a 20h30 (18h30 gmt) AW 20:16 FONCIERE ATLAND : Chiffre d'affaires consolide au 30.09.2019 PU