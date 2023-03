3 mars (Reuters) - Evolution de la production industrielle et manufacturière de la France en janvier, selon les données publiées vendredi par l'Insee.



Evolution en pourcentage, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO).



Sur trois mois Sur un an



Janvier/Décembre Décembre/Novembre



Production +1,5% industrielle -1,9% +0,3% 0,0%



Production +0,2% manufacturière -1,8% +0,3% +2,2%







Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse 0,1% de la production industrielle en janvier.



Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques (Reportage Lina Golovnya)