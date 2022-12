Tableau-France-Baisse de 2,6% de la production industrielle en octobre

2 décembre (Reuters) - Évolution de la production industrielle et manufacturière de la France en octobre, selon les données publiées vendredi par l'Insee.



Évolution en pourcentage, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO).



Octobre/Septembre Septembre/Août Sur trois mois Sur un an Production industrielle -2,6% -0,9% +0,3% 0,0% Production manufacturière -2,0% -0,5% +1,1% +2,4%



Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques (Reportage Juliette Portala)