Tableau-France-Balance commerciale de -13,766 milliards d'euros en novembre

9 janvier (Reuters) - Chiffres du commerce extérieur de la France en novembre, publiés lundi par les Douanes françaises et de la balance des transactions courantes, publiés en parallèle par la Banque de France.



Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO), en milliards d'euros.







novembre octobre



Balance commerciale -13,766 -11,592



Exportations 51,035 51,768



Importations 64,801 63,359 Balance des comptes courants -6,8 -3,4 (source Banque de France)



Statistiques détaillées sur le site des Douanes:



https://lekiosque.finances.gouv.fr/



Données de la Banque de France:



https://bit.ly/2VpHd5I (Reportage Augustin Turpin, Clément Martinot et Juliette Portala)