Tableau-France-Inflation harmonisée définitive de +6,5% en juin

13 juillet (Reuters) - Versions définitives de l'indice des prix à la consommation (IPC) et de l'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) et de leur évolution en juin en France, publiées mercredi par l'Insee. Indices des prix à la consommation en points, variations en pourcentage. Indice Variation Variation sur un mois sur un an Indice harmonisé (IPCH) 114,60 +0,9% +6,5% Indice national IPC 112,55 +0,7% +5,8% Indice national IPC (hors tabac) 111,80 +0,8% +6,0% Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques (Reportage Dina Kartit)