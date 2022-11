Tableau-France-La croissance du PIB au T3 confirmée à 0,2%

30 novembre (Reuters) - L'Insee a annoncé mercredi une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) de la France au 3e trimestre, un chiffre inchangé par rapport à l'estimation précédente de +0,2%.



Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO), variations en % sur le trimestre par rapport au trimestre précédent pour le PIB et le pouvoir d'achat des ménages, niveau en % sur le trimestre pour le taux d'épargne des ménages et le taux de marge des entreprises.



2021 T4 2022 T2



2022 T1 2022 T3



PIB +0,6% -0,2% +0,5%



+0,2%



Pouvoir d'achat des ménages +1,4% -1,6% -0,9%



+0,9%



Taux d'épargne des ménages 17,2% 16,8% 15,8%



16,6%



Taux de marge des entreprises 32,0% 31,2% 31,5%



31,8%







Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques



(Bureau de Gdansk)