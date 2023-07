26 juillet (Reuters) - Nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (n'exerçant aucune activité) en France métropolitaine au 2e trimestre 2023, selon les données publiées mercredi par le ministère du Travail et Pôle emploi.



Variation et niveau des effectifs des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A.







Nombre total d'inscrits en Evolution par rapport Evolution en %



catégorie A (en millions) au trimestre précédent



T2 2023 sur un trimestre sur un sur un an



trimestre France métropolitaine 2,800 -1.900 -0,1% -5,0% France entière (Dom 3,011 -4.900 -0,2% -5,0% inclus, hors Mayotte)



(Reportage Laura Lenkiewicz et Clément Martinot)