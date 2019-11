Tableau-France-Légère hausse du chômage à 8,6% au T3

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail (BIT) est en légère hausse en moyenne sur le troisième trimestre 2019 (+0,1 point), après une baisse de 0,2 point le trimestre précédent, selon l'enquête emploi trimestrielle publiée jeudi par l'Insee. À 8,6% de la population active en France (hors Mayotte), il reste néanmoins inférieur de 0,5 point à son niveau du troisième trimestre 2018. En France métropolitaine, il s'établit à 8,3% (+0,1 point également). T2 T3 Taux de chômage au sens du 8,5 8,6 BIT France Metropolitaine 8,2 8,3 Plus de détails en Anglais: https://www.insee.fr/en/statistiques Plus de détails en Français: https://www.insee.fr/fr/statistiques https://www.insee.fr/en/statistiques (Leigh Thomas et Jean-Michel Bélot)