TacoTax lance deux outils dédiés au prélèvement à la source

TacoTax, une startup qui aide les contribuables avec leurs impôts, annonce deux nouveaux outils gratuits qui permettront de prendre le virage du prélèvement à la source tout en douceur : un calcul du taux de prélèvement et un simulateur de revenus nets après impôt .

De plus, pour ceux qui auraient besoin de plus d'assistance, le site propose également un service de questions-réponses (également entièrement gratuit) auprès de ses experts. Grâce à son partenariat EDI aux téléprocédures avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), la startup a en effet une connaissance approfondie de l'impact du prélèvement à la source sur les particuliers, y compris lorsque leur situation est complexe. TacoTax est aussi particulièrement attentif aux risques d'erreursdans les taux de prélèvement (2 % d'erreurs anticipées par l'administration fiscale).

Pour aller plus loin, TacoTax a également développé un outil gratuit de déclaration de revenus en ligne. Dès mi-avril 2019, le site proposera ainsi à ses utilisateurs de déclarer sans faire d'erreur . Ils peuvent également bénéficier de l'assistance d'experts par téléphone. La déclaration est ensuite envoyée de façon sécurisée à l'administration fiscale.

Aldric Emié, Co-fondateur & CEO chez TacoTax : « Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau dispositif qui permettra à toutes et à tous de mieux comprendre les spécificités du prélèvement à la source et de satisfaire à leurs obligations déclaratives à venir. Nos nouveaux outils entièrement gratuits sont un bon moyen de prendre ce virage sereinement tout en bénéficiant automatiquement des avantages fiscaux auxquels les contribuables ont droit. »

https://www.tacotax.fr

