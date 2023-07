par Yimou Lee et Ann Wang

TAIPEI, 27 juillet (Reuters) - Les écoles et commerces ont fermé jeudi dans le sud de Taïwan tandis que des centaines de vols ont été annulés et des alertes aux inondations et glissements de terrain ont été émises en prévision du passage du typhon Doksuri, qui doit ensuite se diriger vers la Chine.

A 10H15 (02H15 GMT), Doksuri, deuxième niveau de typhon le plus fort selon le bureau météorologique de Taïwan, se dirigeait vers le sud du détroit de Taïwan avec des vents pouvant atteindre 191 km/h.

A l'origine super typhon, Doksuri a perdu de sa puissance mercredi après avoir tué cinq personnes aux Philippines, selon l'agence nationale des catastrophes.

Le bureau météorologique de Taïwan a émis des alertes aux vents et aux pluies pour la journée de jeudi dans les zones sud et est de l'île, dont l'importante ville portuaire de Kaohsiung où écoles et commerces étaient fermés.

Tous les vols internes et les liaisons de ferry ont été suspendus à Taïwan alors que 100 vols internationaux vers l'île ont été annulés, tout comme les services ferroviaires entre le sud et l'est de l'île.

Plus de 5.700 personnes ont été évacuées par précaution, notamment dans les régions montagneuses du sud et de l'est de l'île où plus de 700 mm de précipitations ont été enregistrés et pourraient atteindre jusqu'à 1000 mm.

Plus de 49.000 foyers ont été brièvement privés d'électricité.

"Le typhon Doksuri ne devrait pas être sous-estimé" a rappelé le maire de la ville de Kaohsiung, Chen Chi-mai, dans une publication Facebook.

"La police et les forces armées aideront aux opérations d'évacuation si nécessaire", a-t-il ajouté. (Version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)