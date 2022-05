Taïwan-Un séisme de magnitude 6,1 fait trembler les immeubles

TAIPEI, 9 mai (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit lundi au large de la côte est de Taïwan, faisant brièvement trembler les bâtiments de la capitale, Taipei, sans qu'aucun dommage n'ait été signalé dans l'immédiat.

Les services météorologiques taïwanais ont déclaré qu'il s'agissait d'un tremblement de terre d'une profondeur de 27,5 km et dont l'épicentre se trouvait à peu près à mi-chemin entre la côte du comté de Hualien, à l'est, et l'île japonaise de Yonaguni.

Le tremblement de terre pouvait être ressenti dans tout Taïwan, ont-ils ajouté.

L'île se trouve près de la jonction de deux plaques tectoniques et subit régulièrement des tremblements de terre. En 2016, une centaine de personnes sont mortes lors d'un séisme dans le sud du pays. En 1999, un séisme de magnitude 7,3 a fait plus de 2.000 morts. (Reportage Ben Blanchard; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)