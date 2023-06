Le gouvernement taïwanais a accepté jeudi d'ouvrir totalement son marché aux importations de bœuf canadien, levant ainsi une pierre d'achoppement au moment où Taipei s'apprête à signer un accord bilatéral d'investissement avec Ottawa cette année.

Taïwan avait précédemment interdit les importations de bœuf canadien abattu plus de 30 mois auparavant, en raison de craintes liées à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle.

Le cabinet taïwanais a déclaré, à l'issue d'une réunion hebdomadaire, qu'il avait approuvé l'ouverture totale des importations de bœuf en provenance du Canada, bien que l'administration de l'alimentation et des médicaments de l'île ait indiqué que six abats, dont la cervelle et les yeux, resteraient interdits en raison de craintes liées à la sécurité.

Taïwan a levé une interdiction similaire de 30 mois sur le bœuf américain en 2021. L'île produit peu de bœuf elle-même et dépend essentiellement des importations en provenance des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Le gouvernement canadien a déclaré en mai que ses exportateurs de bœuf auraient bientôt pleinement accès au marché taïwanais, après la rencontre de leurs hauts responsables commerciaux lors d'une réunion de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Taïwan est en pourparlers avec le Canada en vue d'un accord visant à encourager les investissements bilatéraux, appelé "Arrangement sur la promotion et la protection des investissements étrangers".

Le principal négociateur commercial de Taïwan, John Deng, a déclaré ce mois-ci qu'il s'attendait à ce que l'accord soit signé cette année.

Les médias taïwanais ont précédemment rapporté que la question de la viande bovine avait été une pierre d'achoppement dans ces pourparlers.