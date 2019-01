Taïwan appelle la communauté internationale à défendre la démocratie

TAIPEI, 5 janvier (Reuters) - La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a demandé samedi le soutien de la communauté internationale pour défendre les valeurs démocratiques et le mode de vie sur l'île autonome, alors que Pékin a renouvelé ses menaces contre Taïwan.

"Nous espérons que la communauté internationale va prendre cela au sérieux et pourra nous soutenir et nous aider", a dit à la presse Tsai Ing-wen, faisant référence aux déclarations du président chinois Xi Jinping quelques jours plus tôt.

Les relations entre Pékin et Taipei se sont détériorées depuis la prise de fonction en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, favorable à une indépendance officielle de Taïwan, une demande considérée comme inacceptable par Pékin.

Lors de son discours mercredi, Xi Jinping a prôné des efforts destinés à une "réunification" pacifique avec l'île mais a prévenu que la Chine n'avait pas renoncé à l'usage de la force pour mettre Taïwan sous son contrôle.

En réponse, Tsai Ing-wen avait déclaré que Taïwan n'accepterait pas un accord politique du type "un pays, deux systèmes" et que les négociations devaient se faire de gouvernement à gouvernement.

La formule "un pays, deux systèmes" avait été employée par l'ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping en 1997 en prévision de la rétrocession par le Royaume-Uni de Hong Kong à la Chine pour expliquer que le territoire britannique pouvait réintégrer le giron communiste chinois en conservant son système capitaliste. (Yimou Lee; Arthur Connan pour le service français)