Taiwan demande à l'Allemagne de contribuer au maintien de "l'ordre régional".

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, a été encouragée par le soutien des alliés démocratiques occidentaux face à l'intensification des menaces militaires chinoises, y compris les jeux de guerre organisés par la Chine près de l'île en août.

Rencontrant les parlementaires au bureau présidentiel, Tsai a déclaré que face à "l'expansionnisme autoritaire", les démocraties doivent faire front.

"À partir de l'année prochaine, le service militaire obligatoire de Taïwan sera porté à un an. Cela renforcera nos capacités de défense et démontrera notre détermination à défendre notre patrie et à sauvegarder la démocratie", a-t-elle déclaré, faisant référence à une annonce faite le mois dernier.

"Nous nous réjouissons de voir Taïwan, l'Allemagne et d'autres partenaires démocratiques maintenir ensemble l'ordre et la prospérité de la région."

Alors que l'Allemagne, comme la plupart des pays, n'a pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan, Berlin travaille sur une nouvelle stratégie portant un regard plus sobre sur ses relations avec la Chine et visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la superpuissance économique asiatique.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission parlementaire allemande de la défense et membre du partenaire de coalition junior du chancelier Olaf Scholz, les Démocrates Libres (FDP), a déclaré à Tsai que l'Allemagne et Taïwan étaient des amis.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un signal d'alarme pour le monde entier, a déclaré Strack-Zimmermann.

"C'est la raison pour laquelle nous venons dans votre pays, sur votre merveilleuse île, pour dire (au) monde que nous sommes proches en tant qu'États démocratiques", a-t-elle ajouté.

La Chine a exprimé sa colère face à ce voyage, son ministère des affaires étrangères faisant lundi allusion au passé de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous voulons souligner que la cause profonde de la question de Taïwan découle précisément de la loi de la jungle, de l'hégémonie, du colonialisme et du militarisme qui sévissaient autrefois dans le monde. La Chine en a été profondément marquée. Elle en a tiré une leçon historique profonde et tragique", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Taiwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seuls les 23 millions d'habitants de l'île peuvent décider de leur avenir.