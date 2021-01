Taïwan dénonce une deuxième incursion chinoise dans son espace aérien

TAIPEI, 24 janvier (Reuters) - Un total de quinze avions chinois, incluant douze avions de chasse, sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, survolant la mer de Chine méridionale au sud de l'île, a annoncé dimanche le ministère de la Défense taïwanais.

Il s'agit d'une deuxième incursion en deux jours de l'aviation chinoise dans l'espace aérien de Taïwan.

La première, samedi, comprenait huit bombardiers et quatre avions de chasse. La marine américaine a répondu en envoyant un porte-avion et des destroyers américains dans la zone. et

Selon une carte fournie par le ministère taïwanais, les appareils chinois ont survolé une zone qui se situe au sud de l'île, entre Taïwan et les îles Pratas. (Ben Blanchard, version française Caroline Pailliez)