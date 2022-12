Taiwan dénonce une intrusion militaire chinoise sans précédent dans son espace aérien

TAIPEI (Reuters) - Soixante-et-onze appareils de l'armée chinoise, dont des drones et des avions de chasse, ont franchi la zone de défense aérienne de Taiwan au cours des vingt-quatre dernières heures, a indiqué lundi le gouvernement taiwanais, ce qui constitue la plus importante incursion chinoise à ce jour.

Parmi ces appareils, 43 avions de chasse chinois ont traversé la ligne de démarcation du détroit de Taiwan, a précisé le ministère taïwanais de la Défense, alors que la Chine continue ses manoeuvres militaires près de l'île qu'elle considère comme une province renégate.

La Chine a annoncé avoir mené dimanche des "exercices de frappe" maritime et aérien autour de Taiwan en réponse à ce qu'il a décrit comme de la provocation de la part de Taipei et des Etats-Unis.

Comme à son habitude dans ces circonstances, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que des avions ont été déployés pour avertir les appareils chinois, dont le parcours a été surveillé par les systèmes de défense antiaérienne.

Les services de la présidence taïwanaise ont fait savoir que la présidente Tsai Ing-wen avait convoqué un conseil de sécurité de haut niveau mardi matin afin de discuter d'un renforcement du système de défense civile de l'île, une réunion qui sera suivie d'une conférence de presse.

Le communiqué de la présidence taïwanaise n'a pas fourni davantage de précisions mais le ministère de la Défense a précisé qu'il envisageait de prolonger la durée du service militaire obligatoire au-delà de quatre mois.

"Plus nous nous préparons, moins nous sommes susceptibles d'être la cible de tentatives d'agressions en série. Plus nous sommes unis, plus Taïwan sera forte et en sécurité", a déclaré Tsai Ing-wen lundi lors d'une cérémonie militaire.

Plusieurs chasseurs chinois ont brièvement franchi la ligne de démarcation dans le détroit de Taiwan, montre une carte présentée par le ministère à Taipei. Sept bâtiments de la marine chinoise ont aussi été détectés près de l'île, a-t-il dit.

La Chine a intensifié ces dernières années ses pressions diplomatiques, militaires et économiques sur Taiwan afin de forcer l'île à revenir dans son giron. Le gouvernement taïwanais dit vouloir la paix mais être disposé à se défendre.

(Rédigé par Yimou Lee ; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

