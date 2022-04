Taiwan diffuse un guide de survie en temps de guerre face à la menace chinoise

TAIPEI, 12 avril (Reuters) - Taiwan a diffusé pour la première fois mardi un guide de défense civile dans lequel sont prodigués aux citoyens des conseils de survie dans l'hypothèse d'une guerre, alors que l'offensive de la Russie en Ukraine a alimenté les interrogations sur la manière dont l'île doit répondre à la pression de la Chine.

Pékin n'a jamais renoncé à recourir à la force pour ramener Taiwan dans son giron, accentuant depuis deux ans les manoeuvres militaires et exhortant Taipei à accepter ses revendications de souveraineté.

Le guide, publié par l'armée taiwanaise, détaille la marche à suivre pour trouver des abris antiaériens via une application pour smartphone, des denrées alimentaires et de l'eau, et donne des conseils pour la préparation de trousses de premiers secours.

Si la préparation du document est antérieure au début de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, celle-ci a alimenté le débat sur les risques encourus par Taiwan et sur les moyens de renforcer les préparatifs contre une éventuelle attaque. (Reportage Yimou Lee; version française Jean Terzian)