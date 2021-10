Taiwan dit devoir rester en alerte face aux activités militaires de la Chine

TAIPEI, 5 octobre (Reuters) - Taiwan doit rester en alerte face aux activités militaires à outrance de la Chine qui transgressent la paix régionale, a déclaré mardi le Premier ministre Su Tseng-chang, au lendemain du passage de 56 appareils chinois dans l'espace aérien défensif de l'île démocratique, soit un record.

En quatre jours, de vendredi à lundi, quelque 148 avions de l'armée chinoise ont traversé l'espace aérien taiwanais, dans le sud de l'île, a indiqué Taipei.

La Chine considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas un recours à la force pour la ramener dans son giron. L'île met en avant son indépendance et veut défendre ses libertés et sa démocratie.

Les multiples manoeuvres militaires chinoises sont décriées par Taipei comme une forme de guerre destinée à la fois à éprouver l'armée taiwanaise en la contraignant à s'employer pour surveiller les appareils chinois, et à tester les mesures mises en oeuvre par l'île.

"Taiwan doit rester en alerte. La Chine fait preuve de plus en plus d'outrance", a dit Su Tseng-chang à des journalistes à Taipei. "Le monde a aussi constaté les violations répétées par la Chine de la paix régionale, ainsi que les pressions sur Taiwan".

La présidente Tsai Ing-wen, qui a érigé en priorité la modernisation de l'armée taiwanaise, a déclaré dans une tribune publiée mardi que voir tomber l'île entre les mains de Pékin aurait des conséquences "catastrophiques" pour la paix en Asie.

"Cela signalerait que dans l'opposition actuelle des valeurs dans le monde, l'autoritarisme prend le pas sur la démocratie", a-t-elle écrit dans Foreign Affairs, soulignant que Taiwan ferait tout pour se défendre face à une éventuelle attaque.

Une délégation de sénateurs français, menée par l'ancien ministre de la Défense Alain Richard, est attendue cette semaine à Taiwan, en dépit de l'opposition de la Chine, a déclaré mardi la porte-parole du ministère taiwanais des Affaires étrangères.

Paris n'a aucun lien diplomatique formel avec Taipei, mais a par le passé vendu des armes à l'île. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian)