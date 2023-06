Le gouvernement taïwanais estime que la Chine tentera d'interférer dans les élections clés de janvier en finançant illicitement des candidats favorables à Pékin à l'aide d'applications de communication ou de voyages de groupe, selon trois rapports de sécurité interne examinés par Reuters.

Le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen a mis en garde à plusieurs reprises contre les tentatives de la Chine d'influencer l'opinion publique sur l'île démocratiquement gouvernée, que Pékin revendique comme son propre territoire malgré les fortes objections de Taipei.

Bien que de hauts fonctionnaires taïwanais, dont le chef du Conseil national de sécurité, Wellington Koo, aient averti cette année que la Chine pourrait tenter d'influencer les élections présidentielles et législatives par des campagnes d'influence, notamment de désinformation, les détails sur la manière dont Taïwan pense que la Chine pourrait utiliser des fonds illicites n'ont pas été rapportés auparavant.

"Ils espèrent influencer le peuple taïwanais en s'adressant à la base", a déclaré un responsable taïwanais de la sécurité ayant une connaissance directe de la question. "Ils espèrent influencer les électeurs qui n'ont pas d'affiliation politique particulière et qui voteraient pour celui qui leur offre des avantages.

Selon l'un des rapports classifiés examinés par Reuters, les petits partis politiques qui soutiennent les revendications de souveraineté de Pékin sur l'île, les conseillers municipaux et les temples qui s'engagent dans des activités d'échange avec la Chine figurent en bonne place sur la liste des bénéficiaires probables du gouvernement à Taïwan.

Pékin pourrait également offrir des voyages gratuits en Chine à des centaines de Taïwanais impliqués dans des campagnes électorales avant le scrutin afin d'"influencer les décisions de vote", selon un autre des rapports internes, qui mentionne des politiciens locaux tels que des chefs d'arrondissement et des chefs de village.

Cette année, le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail interministériel sur la sécurité, baptisé "Ping Shun" (sain et sauf), afin d'examiner les éventuelles interférences dans les scrutins à l'intérieur du pays ou à l'étranger, selon cette personne et un autre responsable de la sécurité ayant une connaissance directe de la question. Tous deux ont refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de la question.

La loi taïwanaise interdit à une campagne électorale de recevoir de l'argent de "forces hostiles extérieures", y compris de la Chine.

Selon un autre rapport interne, que Reuters a examiné et qui est basé sur des renseignements taïwanais, la Chine pourrait envoyer de l'argent par le biais du réseau social chinois populaire et de l'application de chat WeChat, qui permet des transferts directs entre les utilisateurs, et qui est disponible à Taïwan.

Le gouvernement chinois pourrait "demander aux candidats de créer des comptes WeChat publics, puis mobiliser les utilisateurs pour qu'ils apportent leur soutien financier par le biais de "dons de téléspectateurs"", selon le rapport. WeChat permet aux particuliers de transférer jusqu'à 50 000 yuans (6 971 dollars) à d'autres personnes en une seule transaction et un maximum de 200 000 yuans par jour.

Le rapport, qui cite une analyse des renseignements, indique également que la Chine pourrait travailler avec les agences de voyage et demander aux membres des voyages en groupe de transporter de l'argent liquide à Taïwan. Le rapport indique que les systèmes bancaires clandestins de Taïwan, qui sont largement connus mais difficiles à réglementer, pourraient fournir un soutien en matière de devises.

"Le Parti communiste chinois pourrait soutenir financièrement des groupes ou des personnes spécifiques au niveau national et leur fournir des dons politiques ou les fonds nécessaires pour les élections", indique un troisième rapport classifié de l'agence.

Le bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'a pas répondu aux demandes de commentaires. La Chine a refusé de parler à Tsai ou à son Parti démocrate progressiste, les qualifiant de séparatistes. Elle ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle en raison de la limitation du nombre de mandats.

"La Chine a utilisé divers moyens pour intervenir activement dans les élections afin d'interférer ou d'influencer les résultats des élections", a déclaré à Reuters le Conseil des affaires continentales de Taïwan, qui élabore la politique chinoise, ajoutant que ces actions étaient destinées à promouvoir l'agenda politique de la Chine, qui comprend la "promotion de l'unification" avec Taïwan.

Certains Taïwanais ont été poursuivis ces dernières années pour avoir reçu un soutien illicite de la Chine lors de campagnes électorales. L'année dernière, une unité gouvernementale du sud de la Chine a sponsorisé des kits d'autotest COVID-19 pour la campagne électorale d'un candidat au poste de chef d'arrondissement de la ville de New Taipei, qui a été reconnu coupable ce mois-ci d'avoir violé les lois sur la corruption et la lutte contre l'infiltration.

Les rapports indiquent que les cartes de paiement utilisant le réseau China UnionPay, qui permet aux Taïwanais de retirer légalement de l'argent de leurs comptes bancaires en Chine, ainsi que les transferts directs vers des fonds caritatifs basés à Taïwan, constituent d'autres canaux de financement possibles.

(1 $ = 7,1717 yuans chinois renminbi) (Reportage de Yimou Lee. Rédaction de Gerry Doyle)