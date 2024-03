Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il pensait que le soutien des États-Unis resterait inchangé quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, mais qu'il resterait sur ses gardes pour éviter que les questions entre Taïwan et la Chine ne soient "manipulées" à mesure que la campagne s'intensifie.

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, a reçu un fort soutien de la part de l'administration Trump, y compris des visites très médiatisées et des ventes d'armes, qui se sont poursuivies sous le gouvernement du président Joe Biden.

Dans un rapport adressé aux législateurs, le ministère taïwanais des affaires étrangères a noté que, même si le résultat des élections américaines n'était pas certain, l'île bénéficiait du soutien de tous les partis.

Taïwan continuera à avoir des échanges équilibrés avec les deux partis, mais doit rester vigilant quant à la manière dont les questions relatives à Taïwan et à la Chine pourraient être abordées lors de l'élection, a ajouté le ministère.

"Alors que les élections américaines s'accélèrent, nous devons nous méfier des questions liées au détroit de Taïwan qui sont manipulées comme des questions politiques de défense et d'attaque", a déclaré le ministère, sans donner plus de détails.

Lors de sa rencontre avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, à Taipei jeudi, le député américain Jack Bergman, un républicain qui siège à la commission des forces armées de la Chambre des représentants et préside la sous-commission du renseignement et des opérations spéciales, a déclaré que sa délégation était là pour montrer que le Congrès continuait à soutenir Taïwan.

"Nous continuerons à assurer à nos collègues que cette relation stratégique est essentielle pour la sécurité future de la région", a déclaré M. Bergman.

"Cela inclut une stratégie maritime forte pour Taïwan et la manière dont nous pouvons travailler ensemble sur des objectifs communs pour contrer les actions de plus en plus agressives de la Chine dans la région.

M. Bergman, qui est accompagné des membres démocrates du Congrès Donald Norcross et Jimmy Panetta, a indiqué qu'ils rencontreraient du "personnel américain" pendant leur séjour à Taïwan, sans préciser s'il s'agissait de militaires ou de civils.

Les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taïwan et son principal soutien international, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.